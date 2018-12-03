傳大老指定韓國瑜小內閣 名嘴爆內幕：國民黨有夠扯

有傳韓國瑜當選後，籌組小內閣受到大老干預，羅友志痛批國民黨有夠扯，警告他們注意人民反撲。(取材自韓國瑜臉書、羅友志有事找友志臉書)

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中時電子報

九合一選舉落幕，民眾透過神聖的一票遴選出地方父母官，盼民意能真正落實於地方施政，在選舉結果部分，新北市、台中市及高雄市的部分，皆由國民黨推舉出的代表贏得選戰，如今侯友宜、盧秀燕及韓國瑜，皆忙著在上任前籌組上任後的「左右手團隊」，沒想到竟傳出三人籌組小內閣都有受到外力干涉的狀況，讓資深媒體人兼名嘴羅友志痛批「國民黨有夠扯！」。

羅友志臉書貼文。(翻攝自羅友志有事找友志臉書)

九合一選舉結果出爐，縣市首長部分國民黨攻下15席大勝，如今包含侯友宜、盧秀燕及韓國瑜，都忙於在上任前籌組小內閣，今名嘴羅友志在臉書po文，以「牽著燕子，綁著漢子，押著禿子」為題，表示三人籌組小內閣受到外部干預，侯友宜找團隊表示「尊重朱立倫」，而盧秀燕找人表示「聽地方派系」，連「一人救全黨」的韓國瑜，都傳出國民黨大老指定他的小內閣人選，讓羅友志痛批：「三個人加起來贏對手29+20+15=64萬票，還得聽大哥大姐們的，這標題真的不聳動：『國民黨有夠扯！』」。

羅友志認為韓國瑜從一開始被當作「資源回收」、以「一瓶礦泉水」沒錢沒人沒資源的狀態打出天下後，「現在分侯封爵還得聽你的？！」，直呼大老伸手干預小內閣的傳聞傳出根本是「身邊有人看不下去，爆料給媒體的，看得出來吧？」，羅友志認為若是有心人士要為2020總統大選打算，就該明白「時代不一樣了，放開那個禿子！人民反撲，讓你想像不到的快！」。

(中時電子報)

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