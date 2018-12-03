金門議員落選人送愛 捐補助款幫家扶度冬

金門風獅爺童書館館長郭金堡（左）今（3）日上午捐出競選補助款3萬餘元。（李金生攝）

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金門家扶中心主任李桂平籲請大家一起來，幫助扶助家庭和小朋友度過寒冬。（李金生攝）

金門風獅爺童書館館長郭金堡今（3）日上午捐出競選補助款3萬餘元，一半贊助家扶中心寒冬送暖助學園遊會，一半添購新書和兒童桌遊設備，充實風獅爺童書館的書冊和兒童親子互動設施，善舉獲得好評。

在今年縣議員選舉中獲1121票，落選第2高票的郭金堡表示，此次努力不足有負鄉親期待，但得票數超過門檻，可獲選委會的票數補助款，在得知金門家扶中心寒冬送暖助學園遊會經費籌措困難後，決定在補助款還沒下來前，先自掏腰包墊支幫忙，期待自己拋磚引玉，也有更多人加入愛心行列。

依據選罷法第43條規定，候選人之票數如達到最低票數當選人得票數的1/3時，即可獲得競選費用補貼，每票新台幣30元。這次第1選區議員最低當選票數為1464票，參選人只要獲得其票數的1/3，即488票以上就可獲得補助。

郭金堡拿到1121票未能當選，但得票數已過補貼門檻，可獲得新台幣3萬3630元的補助款。他表示，其中一半1萬6815元將捐給家扶中心，贊助寒冬送暖助學園遊會的活動經費，另一半將添購新書籍和兒童桌遊設備，充實風獅爺童書館的書冊和兒童親子互動設施。

金門家扶中心主任李桂平表示，選舉活動熱呼呼，但社福捐款卻冷颼颼，今年的善款相較去年更少，感謝郭金堡館長大力支持及協助各項扶幼工作。

即將於9日舉辦的寒冬送暖園遊會，至今相關活動募集的收入僅有往年的6成，其中以愛心禮券（1500元/份）差額最大，原本目標是募集210戶家庭，目前僅募集到60多份，尚差140份左右。

該中心期待大家100元不嫌少500元不嫌多，讓受扶助家庭和小朋友也有溫暖的冬天。相關活動和公益資訊可洽詢〈金門家扶中心愛心專線〉082-326139。

(中時 )

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