台灣首座平地森林園區 瀕危朱鸝十年增逾20倍

朱鸝雄鳥全身羽色為紅色及黑色。（林試所提供）

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朱鸝雌鳥羽色與雄鳥相似，但胸、腹雜有白色羽毛。（林試所提供）

位於花東縱谷的大農大富平地森林園區，是台灣首座平地森林園區，今年春、夏兩季紀錄到60種鳥類足跡，數量較十年前增加了兩倍，特別是曾被列為瀕危保育類野生鳥類的朱鸝，數量較十年前增加了20多倍，顯見此園區已成為中央山脈與海岸山脈之間的生態廊道、野鳥的樂園。

農委會林業試驗所森林保護組組長葛兆年表示，林試所監測大農大富園區，十年之間，發現8成以上的鳥種數量均有上升，特別是羽色火紅的朱鸝，在2009年東華大學團隊的調查中，原僅有3隻的紀錄，但在2018年春天，便已記錄到70隻之多，園區內超過6成區域皆能目擊耳聞，已成為觀賞朱鸝的好地方。

朱鸝為台灣特有亞種，分布區域破碎且不連續，2008年之前還被列為瀕臨絕種的保育類野生動物，當時估計全台族群數量僅有200至500隻。

林試所所長張彬表示，不僅朱鸝數量逐漸增加，其他鳥類像黑枕藍鶲增加20多倍，樹鵲、紅嘴黑鵯及山紅頭等森林性鳥類的數量也都增加10多倍，整個森林園區的鳥類多樣性也有上升，說明這片造林區已成為一處野鳥樂園。

張彬並說，林試所正試圖營造更好的親鳥性，藉由打破造林地的單一性，增加棲地多樣性，以吸引更多野鳥棲息。

(中時 )

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