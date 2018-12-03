醉男上車夢周公 怠速火燒車差點自焚

2018年12月03日 12:35 中時 王文吉

警消趕到場噴灑大量化學泡沫，火勢仍造成3輛車毀損。（王文吉翻攝）

警消以化學泡沫灌救，銀色轎車及小貨車成不敵火勢，燒到剩骨架。（王文吉翻攝）

喝醉的李男跑上車睡覺，疑因怠速過久造成火燒車，差點自焚。（王文吉翻攝）

小貨車遭火勢波及，後車斗帆布全被大火燒得精光。（王文吉翻攝）

台中46歲李男3日凌晨到東勢訪友，因不勝酒力，獨自一人跑到車上睡覺，疑因老車怠速過久，引發車輛自燃。警消趕到時，銀色轎車已被火舌吞噬，還波及停在一旁的小貨車及賓士車，幸好火勢很快撲滅，沒有造成人員傷亡，李男也醉意全消，嚇出一身冷汗。

台中東勢區東坑路3日凌晨4時11分傳出火燒車，2車燒到剩骨架，1車半毀，一度傳出有人縱火。警方調閱監視器發現，1輛銀色轎車凌晨2點停到東坑路旁，4點左右排氣管突然冒出大量黑煙，李男隨即從駕駛座開門下車，試圖自行滅火，但火勢逐漸擴大，李男趕緊通報119。

消防隊員出動人車趕到場灌救，但火勢已向左右延燒，還波及小貨車及賓士車。李男向警方表示，他當時到朋友家飲酒，因不勝酒力，自行到車上休息，沒想到睡到一半，聞到燒焦味，下車查看，後車廂已經冒出火苗。

警方調查，李男駕駛的車輛已出廠16年，根據監視器畫面，起火前後並無可疑人士經過，初步排除縱火可能，疑因車輛老舊，怠速過久造成火燒車。

(中時 )