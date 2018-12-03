資訊月來了！必看重點：筆電最殺優惠、詢問度最高商品通通有折

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中時電子報
綜合報導

臺灣年度科技、3C盛事資訊月於11月28日至12月3日於世貿一館舉行，今年主題以「跨界創新 遇見未來」，呈現科技跨足各領域的應用！展覽規劃三大重點展區，分別是「主題館」、「臺灣教育科技展」以及「電競裝備博覽會」。而其中最吸引人的莫過於活動現場結合各廠商所推出的各優惠。

資訊月來了！必看重點：筆電最殺優惠、詢問度最高商品通通有折

華碩新機好禮大放送，強推高效能筆店外，更是加碼祭出現場購機即送登錄好禮優惠，吸引不少消費者前往。而在眾多攤位中，首次參展的華為更是釋出滿滿誠意，不僅天天都有1元起標活動，於展場內不限金額消費，人人皆可玩幸運拉霸機，絕不讓民眾空手而歸。除此之外，3C銷售大龍頭，燦坤企業也推出apple筆店滿萬折千優惠，最高可現折8千元，熱銷電競筆電更是下殺至不到2萬元，讓現場民眾趨之若鶩。

值得一提的是，一直都是許多玩家關注的Insta360，這次參展也沒讓玩家失望，推出圈新寵物配套組合，新的配件可加裝在寵物身上，讓紀錄生活的視角更多元，也讓許多玩家來到現場後直呼太值得了！搭配資訊月，現場購買商品還贈送多款好禮，11月28日至12月3日趕快到世貿一館參觀吧！

(中時電子報)

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