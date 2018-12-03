中美關稅戰停火90天 陸港股市開盤大漲

2018年12月03日 12:49 中時 楊家鑫

習川會達成共識，關稅戰休戰消息傳回，3日陸港股市均大受鼓舞。大陸A股所有指數開盤大漲，滬指開盤漲2.28%，深成指漲2.86%，創業板漲2.75%。同時，港股也高開678點，開報27185點，漲幅超過2.1%。各板塊全線走高，物資外貿股漲逾4%；金融股漲逾3%；石油、化工、鋼鐵、水泥、煤炭、電力、有色金屬、房地產股亦漲逾2%。

大陸「華爾街見聞」3日報導指出，G20峰會中美貿易戰休戰協定利好傳來，振奮全球市場，A股開盤大漲。上海證券交易所綜合股價指數（上證綜指；滬股）開報2647.13點，漲2.28%；深圳證券交易所成份股價指數（深證成指；深股）開報7901.83點，漲2.86%。多支智慧財產權保護概念股漲停，航運、券商板塊大漲。期貨概念全線大漲。

香港信報報導稱，香港股市同樣受惠，香港股市今天從低點反彈，開盤後3分鐘，恆生指數上漲666點，報27173點，漲幅超過2.1%。市場預測，如果中美後續談判順利，加上人民幣不再貶值的話，恆指有機會上升至28000點水準。

近半年來，恆指從33000點左右向下調整，最低下跌至25000點水準，券商指出，恆指短期內找到支持點。但長遠是否扭轉熊市，還有待觀察。

新浪財經報導，期貨概念全線大漲，各板塊全線走高，物資外貿股漲逾4%；金融股漲逾3%；石油、化工、鋼鐵、水泥、煤炭、電力、有色金屬、房地產股亦漲逾2%。

此前大陸外交部長王毅表示，中方決定對芬太尼類物質進行整類列管。芬太尼行業龍頭企業人福醫藥和恩華藥業受此影響，小幅低開。

(中時 )