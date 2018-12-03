解讀「習川會」 陸媒：「打打談談」會是未來中美關係常態

2018年12月03日 12:44 中時 楊家鑫

「習川會」日前達成關稅戰停火90天的共識。中共黨媒《人民日報》海外版微信公眾號「俠客島」解讀稱，這場「一場晚宴，中美各表」的會談實現了「休戰」，而非「終戰」。中方較成功引導以中方原則達成共識，同時，貿易戰也極大刺激大陸進口替代型高新技術產品的投資與生產。文章認為，中美貿易戰「總體戰＋持久戰」的情勢不變，未來一段時期，「打打談談」會是中美關係的常態。

習川會後，「俠客島」刊登大陸商務部國際貿易經濟合作研究院研究員梅新育文章「讀懂中美貿易休戰背後的潛台詞」指出，中美元首G20會談舉世矚目，此次最大成果在經貿共識之外，更重要意義上暫時遏止中美兩國今年快速滑向「新冷戰」的危險趨勢。

文章稱，「川習會」成果首先是實現了中美貿易戰「休戰」，而非「終戰」。雖然兩國元首達成停止加徵新關稅的共識，但並沒有取消此前雙方各自加徵的關稅，而且停止加徵新關稅有3個月期限。

其次，在這場元首會談中，中方比較成功地引導了按中方主張的原則達成解決經貿分歧的共識。守住中方不可退讓的三大底線，包括以中國擴大進口的積極主張緩解貿易不平衡，而不是中國減少出口的消極主張；沒有設定美方當初提出的「中國削減2000億美元貿易順差」指令性計劃指標；沒有扼殺「中國製造2025」，維護中國追求產業升級、自我發展的權利。

文章稱，美方聲明中提到，中方表態願意批准以前未經批准的高通收購恩智浦交易。這意味著中方透過這個場合，含蓄地向世人宣示自己通過跨境併購反壟斷審查等管道對許多國際經貿交易擁有域外管轄權。同時，今年的中美貿易戰極大地刺激了中國進口替代型高新技術產品的投資與生產。

文章強調，這場貿易戰休戰對中美和世界經濟政治都是好事，兩國人民可以過個好年，但中美貿易戰「總體戰+持久戰」的整體判斷不變，而且大陸必須做好防範極端情況的準備，即「美國向中國全部對美出口加稅+美國經濟蕭條」疊加衝擊。在未來相當一段時期內，「打打談談」會是中美關係的常態，中方需要習慣這一新的環境。

(中時 )