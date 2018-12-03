貴婦奈奈發文道歉 廣告小妹打臉笑了指還有「案中案」

2018年12月03日 12:48 中時電子報 李家穎 ／綜合報導 ／綜合報導

知名部落客貴婦奈奈全家神隱消失中，昨晚發文道歉被同是部落客的廣告小妹狠打臉。（圖／翻攝自貴婦奈奈臉書）

知名部落客貴婦奈奈傳出與丈夫黃博健合開的醫美診所惡性倒閉，全家神隱消失至今5日，雖然昨（2）晚透過貴婦奈奈粉專發文道歉表示她們沒有捲款潛逃，但同為部落客的「廣告小妹」也發文打臉她，「說沒有捲款，我也是笑了」。

廣告小妹打臉貴婦奈奈一家過著奢糜的生活。（圖／翻攝自廣告小妹臉書）

廣告小妹寫下，「說沒有捲款，我也是笑了。當初是誰找行銷公司狂灑錢下廣告，試圖拉更多新客戶賣療程？光是今年的療程收入就很可觀，錢呢？逃跑前兩日還在接待祖國來的投資方，錢呢？夫妻各自在外借高利貸，然後過著有錢人日子、狂炫富。沒錢怪誰？有錢買超跑，沒錢賠償死亡病患家屬，真的是好棒棒。」

貴婦奈奈全家至今神隱5天僅透過粉專發表道歉聲明。（圖／翻攝自貴婦奈奈臉書）

廣告小妹指出貴婦奈奈全家過著有錢人的人生，如今沒有錢了就跑路，「有錢買超跑，沒錢賠償死亡病患家屬，真的是好棒棒。」

網友看到廣告小妹的發文後，都說她的消息實在太快了，廣告小妹也回應：「對。所以線民來報，我也只是登記下來，不能隨便爆的。而且有時，圖文並茂的更恐怖（奈奈老公有一件事很誇張，線民所有證據都具備）。見到這種狀況，我當時建議直接報警。」，似乎還有案中案還沒引爆。

(中時電子報)