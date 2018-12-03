2018國際自由民主論壇登場

2018年12月03日 12:53 中時 吳堂靖 、 張立勳

2018國際自由民主論壇3日登場，今年以「全球民主永續發展目標與進展」為會議主題，邀請駐華使節及代表共襄盛舉。世界自由民主聯盟中華民國總會理事長曾永權表示，他為民主發展深具信心，民主不可能為其他政治思想或體制所取代，呼籲全民要以台灣自由民主發展為典範，繼續成為亞洲自由民主燈塔。

聯合國「公共資訊部非政府組織執行委員會」與世盟，今在台大醫院國際會議中心舉辦「國際自由民主論壇」，該執委會主席納茲說，這是聯合國非政府組織執委會的創舉，也是首度具名與聯合國世界性非政府組織，共同舉辦有關自由民主論壇活動，聯手推動聯合國2015年大會訂定，預計2030年完成的17項永續發展目標。

曾永權指出，他為民主發展深具信心，民主不可能為其他政治思想或體制所取代，因為自由民主是一個普世價值，是一個人人追求的目標，也是一個人人不會放棄的理念。

他說，當前民主發展雖然面臨困境與停滯，但「我們一定會突破瓶頸，我們要以台灣自由民主發展為典範，繼續成為亞洲自由民主燈塔」，為我國外交貢獻一己之力，繼續讓小小中華民國台灣為自由民主發展在國際社會上發光發熱，造福人群，開闢一條自由民主康莊大道，塑造一個真正幸福美滿、和平繁榮的自由民主世界。

論壇分上下午2場，上午場由納茲主持，下午場則由世盟祕書長、救國團團長葛永光主持。

(中時 )