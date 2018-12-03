美陸貿易分歧大 紐時：90天休戰沒幫助

2018年12月03日 12:56 中時電子報 吳映璠

甫結束的川習二會達成休戰協議，美陸雙方都稱此協議相當成功，不過紐約時報（The New York Times）評論，90天的休兵只是出於國內局勢考量的政治協議，實際上無法根本解決兩邊鴻溝極深的貿易分歧，更有專家直言大陸絕對不會在90天內改變發展模式。

美陸休兵，為雙方日益緊張的關係增添喘息空間，川習會結束後，美國總統川普向記者表示與大陸的協議「令人難以置信」，大陸外交部長王毅也在記者會上表示「這場會晤相當成功」，顯示兩國都非常滿意談判結果，也對未來的雙邊關係及談判進程深具信心。

不過紐約時報出具評論，認為暫時休兵的協議對貿易戰以及雙方之間根深蒂固的分歧絲毫沒有幫助，暫停休兵也只是雙方考量到國內局勢而作的政治性協議，尤其兩國都已漸漸嚐到貿易戰帶來的經濟苦果：大陸經濟放緩的速度超出專家預期、川普的減稅及增加支出政策效果逐漸衰退、美國農民及製造業深受貿易戰影響、美國股市更因為貿易戰恐慌氣氛而大起大落。

評論指出兩國意見分歧，會後聲明中看得一清二楚，美方特別強調90天協商期，陸方聲明稿則隻字未提；美方指控大陸竊取美國科技，稱北京方面同意針對強迫技術轉讓、智財權保護、非關稅壁壘、網路竊盜等議題進行協商，陸方新聞稿也未提及這些細節事項，僅表示：「朝著取消所有加徵關稅的方向，加緊磋商，儘早達成互利雙贏的具體協議。」

儘管部分專家對此次川習對話看法正面，也有分析師憂心大陸過去言行不一的情形會再次上演。美國企業研究所（AEI）的大陸專家史劍道（Derek Scissors）就表示，美方過去一年來一直和陸方談論智財權、貿易公平等議題，「現在多出了90天就會改變現狀嗎？」「大陸會因此改變它的發展模式嗎？我想不會。」

不過評論也指出，美方仍保留對大陸商品的關稅主導權，加之北京釋出善意，同意重新進口美國農產品及能源商品，顯示兩國都真心、熱切地想要達成停戰協議。

美陸休戰協議將於明年3月1日到期。

(中時電子報)