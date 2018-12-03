北市醫師襲胸護理師2 次 竟辯：只是按摩肩膀

2018年12月03日 13:13 中時 李文正

北市聯合醫院陽明院區新陳代謝科醫師，去年6月5日看診結束後，囑咐跟診的護士修改醫令，並從後方伸出「鹹豬手」，觸摸護士胸部2次，事後他辯稱只有按摩肩膀，但根據其他跟診的護士說法，醫師時常開黃腔，被害女護士傳訊息給先生「感覺怪噁心」等語，並經醫院性騷擾申訴調查委員會調查成立，檢察官依違反性騷擾防治法提起公訴。

該名醫師曾留學德國、美國，去年還從事繪畫開展覽，並有多本著作，去年6月5日中午，在陽明醫院2樓新陳代謝科診間看診，病患離開後，剩下護士獨自坐在診間電腦前，他要求修改醫囑內容，假藉要按摩，走到護士身後，伸手觸摸護士胸部2次，護士感覺不舒服，隨即離開診間。

護理長目擊被害護士神情慌張往1樓跑，護士告訴她「我現在很難過，要先處理一件事！」其他護士則證稱，被害護士講述自己遭襲胸，語氣憤怒、面目猙獰，與先生的Line對話則是「我今天很阿雜」、「我今天被襲胸感覺很噁心」、「以後不要跟他的診」，直到下午5點多，向護理長申訴遭性騷擾。

檢察官傳訊多名護士，都指稱跟診期間，醫師會曾談及性方面議題，譬如「胸部很大」之類的話語，令女護士感到不舒服，檢察官認為，該醫師利用護士在打電腦之際，接連觸摸護士胸部2次，依法提起公訴。

(中時 )