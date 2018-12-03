解決空汙、拚經濟 盧秀燕：上任2周內公布空汙報告

2018年12月03日 13:03 中時 林縉明

台中市長當選人盧秀燕小內閣名單，目前確認總部發言人吳皇昇擔任新聞局長，至於其他人選，盧秀燕今北上受訪表示，正在緊鑼密鼓徵詢中，目前還算順利，等確定拍板定案後會統一報告。至於上任後優先推動政策，盧秀燕說，還沒就任已經開始行銷花博，上任後2周內公布市府辦理的空汙與市民關聯性評估評估報告，讓台中市民清楚空汙對身體健康的影響。

對於內閣人選須具備的特質，盧秀燕說，她一向重視溝通沒窒礙、跳脫藍綠思考等，最重要的事如何對台中發展最好，過程中會稍微偏重年輕人及女性，因為她是六都中唯一女性市長，未來希望給女性多一些機會；年輕人則缺乏表現機會，她主政下會有一定比例的年輕人，小內閣會有3位30歲以下年輕人擔任一級主管。

盧秀燕競選期間重視經濟、空汙議題，當選後已經開始加強行銷花博，像是親自到花博園區逛逛，增加媒體曝光度；空汙部分要等到就任後，透過公權力像是中火加強監督監測，能源政策也會跟民進黨中央討論，避免中電北送，卻讓台中市民飽受空汙之苦。

根據研究報告中部肺癌致死率全國比率最高，過去台中市政府花費1.5億元進行為期3年空汙與市民關聯性評估報告，但至今沒有公布研究結果，盧秀燕承諾，上任2周內公布第一年風險關聯結果，盧秀燕說，花人民預算當然有權知道空汙對健康影響，如果沒問題，公開可以讓民眾放心，若有問題應該研擬改善辦法，作為執政者應該公開透明，讓市民有知的權利。

(中時 )