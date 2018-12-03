死不認錯？戴瑋珊指稱農漁民為「下層」人士是學術用語

2018年12月03日 13:03 中時電子報 陳弘美 /整理報導、 張沛歆 /整理報導、

稱農漁民「下層」！ 不認錯 戴瑋姍推「學術用語」

民進黨新科新北市議員戴瑋姍日前在政論節目上稱韓國瑜為韓導，農漁民為下層人士，引發外界軒然大波。今日戴瑋姍受訪時澄清說，稱農漁民為「下層」人士是學術用語，是一種中性的陳述，對於讓大眾感到不舒服一事上，她會更加注意，並用一般人民聽的懂方式來表達。對此，網友痛批「民進黨就是這樣撕裂人民的，上位了都西裝筆挺，失敗就跟下層取暖」。

戴瑋姍今日接受電台訪問，之後被記者詢問，她稱農漁民是社會下層人士，是否要為失言道歉？戴表示，她是做一個非常中性的陳述，是在討論整個社會的分配情況，希望執政黨能正視現在台灣Ｍ型化社會越來越嚴重。

戴偉姍更強調她沒有惡意要攻擊這個社會任何階層的人，當記者問這意思是否指這社會有分階層，戴偉姍再次強調她不認為社會有分階層，她是指所得分配有不一樣的狀態。

對於使用的名詞比較「學術」的用法，戴偉姍表示讓大家產生誤解，她感到抱歉，未來在大眾媒體的溝通上面，她一定會使用更加貼近「一般民眾」的說話方式。而稱高雄市長韓國瑜為韓導，戴瑋姍說以後她會改稱韓市長。

不過戴瑋姍的說法，批踢踢網友可不怎麼領情，紛紛譏諷「有沒有下層原來是學術用語的八卦?我怎麼都不知道，我還以為他會出來回應是口誤 結果原來不是口誤，是真的想用這個詞...我只聽過基層，沒聽過下層，DPP議員真是學識淵博」、「有什麼好道歉的，我們小英還用底層」、「下層階級也是一人也是一票喔」、「下層是學術用語，那說說誰是學術用語的上層吧」、「又來一個三寶議員了」、「DPP的怎麼會跟人道歉呢？是人民要跟他道歉拉」！

更有網友怒轟戴瑋姍，「靠，我有沒聽錯，將基層人民說是下層人民，Ｘ，這妳不用道歉，民進黨就是這樣撕裂人民的，上位了都西裝筆挺，失敗就跟下層取暖」、「上層議員說你下層錯了嗎」、「不爽都可以不要投阿，民進黨不差你們這些下層的票」！

(中時電子報)