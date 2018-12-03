普悠瑪主風泵故障遲遲沒換？台鐵：有補機油

普悠瑪事故至今已超過40天。（報系資料照）

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中時

普悠瑪事故至今已過40天，立委黃國昌痛批「等不到悲劇的真相」，他指出台鐵所謂的「例行檢修主風泵」，僅是補充一公升機油，痛罵「調查小組報告破綻百出」，罹難者家屬在社群軟體群組內向台鐵請教問題，卻也通通被「已讀不回」，讓家屬無法接受。另外，台鐵為了增加列車夜間養護時間，預計將在20日減少13班列車。

立法院交通委員會今邀請交通部政務次長王國材、台鐵局長張政源列席報告並備質詢。黃國昌詢問，普悠瑪事故列車出發前兩天主風泵就有故障問題，事發當日出發前還故障停機，質疑台鐵到底有沒有維修完成、排除故障？

台鐵局表示，「10月20日有補充該部列車一公升的機油」，黃國昌痛批「故障卻是補機油？這個維修恰當嗎？」他指出，根據維修手冊，主風泵內的空冷除濕機6年就需更換，TEMU2001、2002的都已到期，台鐵卻在10月25日才進行採購，明顯沒有按照手冊執行更換。

此外，鐵道局上周向媒體表示「日商未將主風泵內空冷除濕與油冷卻器的濾網列入檢修項目內」，黃國昌痛罵「不要再欺騙社會大眾，手冊上說要換，又硬凹是清理就好，結果根本也沒清理」。

張政源今日將至台東與罹難者家屬開協調會議，然而黃國昌指出，前兩日家屬在群組內向台鐵局主秘朱來順請教問題，卻只得到「已讀不回」的回應，讓家屬很是心寒，不免質疑講官話、做官事的台鐵，是否真能給出悲劇真相。

另外，台鐵為將夜間養護帶從4小時延長至5小時，預計從本月20日調整13班各級列車時刻，包括將停駛5班列車、彈性調整8班列車行駛區間，台鐵也規劃一系列疏運方案，如公路接駁、客運延駛、計程車等，預計共影響468名旅客。

(中時 )

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