全台僅北市青年嚼檳榔率上升 專家：恐受到宮廟文化影響

圖說：全台只有台北市是國中和高中青年，連續三年嚼檳率都上升。資料來源，台灣檳癌防制聯盟

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台灣嚼檳榔的青少年，都會區成長率竟最高！台灣檳榔防制暨口腔癌防治聯盟今天公布最新「縣市口腔癌防治力調查」，結果發現成人嚼檳率下降，但國中和高中青少年嚼檳率卻出現台北市連續3年都上升的警訊，顛覆過去的城鄉印象，調查團隊認為恐部分受到搏感情的同儕次文化、宮廟陣頭文化影響。

「縣市口腔癌防治力調查」指出，106年台灣成人嚼檳率降至6.1%，較105年下降幅度達38%，且共18個縣市成人嚼檳率皆下降，凸顯檳癌防制工作有所成效。

不過，調查卻也看到警訊，相較於台東縣國中和高中的青少年嚼檳率連續3年皆下降，只有台北市的國中和高中青少年嚼檳率卻是連續3年都上升。

負責調查的陽光社會福利基金會經理莊麗真表示，以青少年嚼檳率104到106年3年變化分開來看，國中青少年連續3年下降的是南投縣、花蓮縣和台東縣，連續3年上升的有台北市、新北市和屏東縣；高中部分，嚼檳率連續3年下降的則是基隆市、新竹縣、嘉義市、高雄市和台東縣等5縣市，相反的，連續3年上升的有台北市、台中市、台南市和連江縣等4縣市。

莊麗真指出，顛覆傳統印象，青少年嚼檳率在都會區縣市上升較多，背後主因可能是「菸檳」綁在一起的後果，因為臨床接觸不少嚼檳榔的青少年都坦白接觸成癮物質有三部曲，抽菸的下一步就是嚼檳榔，最後甚至進一步接觸毒品。

莊麗真認為，家人有吃檳榔的習慣，常讓孩子的第一口來自家人外，青少年族群，尤其是男生，在同儕次文化的影響下，為了交朋友、搏感情，職校生工作場所的接觸，加上觀察到確有宮廟文化影響，讓「嚼進來」的青少年越來越多；另外，越是檳榔攤林立的縣市，對青少年嚼檳率的負面影響也越明顯。

莊麗真強調，部分縣市及政府都該正視並檢視，在宣導現今「菸檳」一體的現況之下，是否因為當下看到的菸害危害較大，而忽略了防治檳榔的力道，應該要加強校園、青少年對檳榔危害的認知及戒檳服務。

(中時 )

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