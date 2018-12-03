莫讓台大成北農！台大自主聯盟籲：教部即發校長聘書

2018年12月03日 14:25 旺報 李侑珊

台大懸缺正式校長已逾1年，臺大自主聯盟發起網路調查，97%的網友同意「教育部堅持不發聘，台大校長遴選纏訟兩年，將會衝擊明後年總統大選」，因此對外呼籲：「莫讓台大成為民進黨政府的第二個北農，請教育部尊重台大校長遴選結果，立即發聘」。

臺大自主聯盟表示，台大校長遴選案已經不分藍綠，重創政府形象，多項調查均指出，此次九合一選舉，台大校長遴選爭議，對於大選的影響都是排在前幾名。

臺大自主聯盟認為，台大校長遴選事件的影響層面已經超脫藍綠，而「大學自治」也已經是全民共識，不僅是在教育界工作的知識份子，更擴及廣大的家長群和一般民眾，顯見這起事件早已非單純的「挺管」、「反管」，而是一般民眾對台灣高等教育競爭力的深切憂慮。

為此，臺大自主聯盟透過臉書展開調查，為打破同溫層，鎖定國內臉書使用者資料庫中，無政黨偏好關心「高等教育」和「政治議題」的民眾進行票選，最後有超過 1347人投票，其中高達97%的人同意「教育部堅持不發聘，台大校長遴選纏訟兩年將會衝擊明後年總統大選」。

針對網路調查結果，臺大自主聯盟認為：「很遺憾的，執政黨在經歷此次選舉後並未深切反省」，12月1日的內閣小幅度改組中，並未包含教育部長葉俊榮，而觀察葉多次發言，僅表示會在制度面上做解釋，總統蔡英文在選後，雖強調會檢討政府的施政，但是對於台大校長遴選事件，依然未見其傾聽民意、尊重大學自主的決心。

臺大自主聯盟提出2項呼籲，請執政黨收起傲慢的心態：

1、蔡總統和賴院長正視民心之所趨，應立刻要求教育部依法行政，依據大學法第九條，完成台大新任校長的聘任程序。

2、請葉部長為台大和國家整體教育發展設想，若不能做到，就應知所進退。

(旺報 )