莫讓台大成北農！台大自主聯盟籲：教部即發校長聘書

臺大自主聯盟發起網路調查，97％的網友表示，「不重視教育的人，沒資格領導國家」，民進黨政府若不頒布台大校長聘書，恐衝擊2020年總統大選選情。（翻攝臺大自主聯盟官網）

友善列印
旺報

台大懸缺正式校長已逾1年，臺大自主聯盟發起網路調查，97%的網友同意「教育部堅持不發聘，台大校長遴選纏訟兩年，將會衝擊明後年總統大選」，因此對外呼籲：「莫讓台大成為民進黨政府的第二個北農，請教育部尊重台大校長遴選結果，立即發聘」。

臺大自主聯盟表示，台大校長遴選案已經不分藍綠，重創政府形象，多項調查均指出，此次九合一選舉，台大校長遴選爭議，對於大選的影響都是排在前幾名。

臺大自主聯盟認為，台大校長遴選事件的影響層面已經超脫藍綠，而「大學自治」也已經是全民共識，不僅是在教育界工作的知識份子，更擴及廣大的家長群和一般民眾，顯見這起事件早已非單純的「挺管」、「反管」，而是一般民眾對台灣高等教育競爭力的深切憂慮。

為此，臺大自主聯盟透過臉書展開調查，為打破同溫層，鎖定國內臉書使用者資料庫中，無政黨偏好關心「高等教育」和「政治議題」的民眾進行票選，最後有超過 1347人投票，其中高達97%的人同意「教育部堅持不發聘，台大校長遴選纏訟兩年將會衝擊明後年總統大選」。

針對網路調查結果，臺大自主聯盟認為：「很遺憾的，執政黨在經歷此次選舉後並未深切反省」，12月1日的內閣小幅度改組中，並未包含教育部長葉俊榮，而觀察葉多次發言，僅表示會在制度面上做解釋，總統蔡英文在選後，雖強調會檢討政府的施政，但是對於台大校長遴選事件，依然未見其傾聽民意、尊重大學自主的決心。

臺大自主聯盟提出2項呼籲，請執政黨收起傲慢的心態：

1、蔡總統和賴院長正視民心之所趨，應立刻要求教育部依法行政，依據大學法第九條，完成台大新任校長的聘任程序。

2、請葉部長為台大和國家整體教育發展設想，若不能做到，就應知所進退。

(旺報 )

全台僅北市青年嚼檳榔率上升 專… 實耕人申報「僅一位」 明年第一…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。