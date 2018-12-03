擺脫最不快樂城市 基隆自殺率降到全國第15名

2018年12月03日 13:52 中時 張穎齊

基隆市自殺率去年降至全國第15名，立委蔡適應祕書王安棟（左二起）、衛生福利部基隆醫院長林慶豐、議員莊錦田、基隆市衛生局吳澤誠與、議員何淑萍、議員秦鉦、基隆市消防局長陳龍輝等人共同在基醫出席同心協力防自殺成果發表會。（張穎齊翻攝）

據衛生署統計，自2002年至2011年，基隆市幾乎連續蟬聯全國自殺率第1名，基隆市衛生局對此加強「同心協力防自殺」的宣導機制，近年成效顯著，今年統計去年資料，2017年已降至全國第15名，特此舉行成果發表會，感謝各界予以協助。

基隆市衛生局統計，自從結合全國自殺防治中心成立「自殺防治先導區」、推動「自殺通報個案關懷訪視服務」方案，以及與市府、民間團體共同努力下，自殺死亡率自2011年每10萬人口22.8，至2012年下降至18.0，隨後逐年下降；2015年自殺率全國第3名，到了2016降至第7名，2017年更掉到第15名。

基隆市衛生局長吳澤誠表示，自殺行為是一個多元問題所衍生的結果，其因素包括一個城市的氣候、雨量、文化、經濟、福利，再加上人口老化持續成長但當外在環境、壓力無法透過個人來掌握、改變時如何去因應面對？這都要回到個人身上去運作、思考，用正確的方式與態度去面對處理，才能解決問題。

吳澤誠呼籲，民眾可多利用全國自殺防治中心推出的「心情溫度計」，來測量自己及家人心情狀態，透過自我檢測了解自己的情緒、心理需求並知道向他人say「 help！」

吳澤誠說，學會管理自己的情緒後，並透過鄰里內的網網相連，彼此多一份關心問候，每個人都是守門人，讓「自殺意念」擋在門外，不會成為基隆市揮之不去的夢魘。

另外，民眾如有任何心理困擾，可以電話連絡基隆市社區心理衛生中心預約心理諮商時間電話:02-2430-0195，或社團法人基隆市生命線協會電話: 02 2431 9595，讓大家在陰霾的背後能學會看到「陽光」！

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(中時 )