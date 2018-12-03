聯合航空豪經艙開賣 為台北-舊金山等航線旅客提供服務

2018年12月03日 14:17 工商 張佩芬

聯合航空今日宣布推出全新的尊尚客艙—聯合豪華經濟艙（UnitedR Premium Plus）。旅客於即日起預訂自2019年3月30日起出發之特定國際航班，包括台北-舊金山航線在內，即可選購聯合豪華經濟艙。此嶄新的豪華經濟艙體驗將於2019年5月底前擴展至21條航線。

聯合航空執行副總裁暨-首席商務官AndrewNocella表示：「為了給予乘客最佳的飛行體驗，聯合航空的豪華經濟艙將提供更多的服務項目，來滿足乘客的所有需求。聯合豪華經濟艙的乘客也將享有部分UnitedPolaris商務艙的高級備品，對於希望在經濟艙體驗升級服務的經濟艙旅客將是最佳選擇。」

搭乘聯合豪華經濟艙的旅客，於起飛前即開始倍享受尊榮禮遇，包含免費標準托運行李，貴賓通道辦理登機手續和優先登機。此外，聯合航空亦將為聯合豪華經濟艙旅客提供聯合航空貴賓室（United ClubSM）的相關折扣與優惠。

聯合豪華經濟艙旅客將較舒適經濟艙（Economy PlusR）或標準經濟艙享有後仰角度更大的座位，並享用更多的腿部和活動空間。旅客於登機後、飛行中段及抵達目的地前，可享受精緻的餐飲服務。

除了啤酒、葡萄酒和非酒精飲料之外，聯合航空也將免費提供烈酒。旅客同時還可獲得旅行用品包、享用紐約薩克斯第五大道精品百貨公司（SaksFifth Avenue）毛毯、枕頭以及降噪耳機，並透過更大的椅背螢幕上，愜意觀看豐富不間斷的機上娛樂系統。每張座椅下備有獨立電源連接埠和USB端口。專用的頭頂置物箱和額外的放置空間，方便旅客於飛行中隨手取得個人物品。

今年夏天，全新豪華經濟艙座椅已於特定波音777-200ER和777-300ER客機首度亮相。聯合航空早前接收的首架波音787-10客機，即配有UnitedPolaris商務艙及豪華經濟艙座椅。所有擁有聯合豪華經濟艙座椅的客機將同時配備以全走道位為特色的United Polaris商務艙座椅。聯合航空計劃於2020年前，平均每10天新增一架配備United Polaris商務艙及聯合豪華經濟艙座椅的客機。

除選購聯合航空豪華經濟艙，前程萬里飛行計劃（MileagePlus）會員也可利用里程數兌換豪華經濟艙機票。會員亦可透過單次的全球貴賓艙位提升（Global Premier Upgrade）或前程萬里飛行計劃艙位提升獎勵（MileagePlus Upgrade Award），將艙位升級成聯合豪華經濟艙或United Polaris商務艙。

更多聯合航空豪華經濟艙訊息請上聯合航空官網united.com/PremiumPlus.

(工商 )