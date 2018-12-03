老早就有困難！貴婦奈奈「4個月前」就在硬撐

醫美診所歇業　貴婦奈奈夫妻遭爆捲款上億
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中時電子報
／綜合報導
貴婦奈奈被網友翻出早在8月就有財務問題。（圖／翻攝自貴婦奈奈臉書）

第一代部落客貴婦奈奈傳出與丈夫一家神隱捲款潛逃的消息，兩人合開的醫美診所也惡性倒閉，2日她在臉書粉專發表聲明，指出事發突然，絕對沒有捲款，但網友在她過去的文章就發現端倪，指出她財務早就有問題，只是硬撐下去而已。

貴婦奈奈昨晚在臉書公開發文道歉。（圖／翻攝自貴婦奈奈臉書）

有網友找到貴婦奈奈在今年8月8日po出的文章，上面寫著「這篇是女兒要用來安慰爸爸媽媽：開門之路雖然辛苦，但是充滿意義，不要擔心。不只爸媽，超愛我的忠實好門人們也很關心門的收益：『每個月七八場活動，每場費用都是佛心來的，這樣應該是房租都無法Cover⋯⋯更不用說其他人事、行政、裝潢、還有奈奈本人的價值......』」。

但她8月的發文卻被網友發現財務早有問題。（圖／翻攝自貴婦奈奈臉書）

內文指出，為了創立「門DOOR療育空間」，在裝潢階段就把存款燒光，開業後還有人事、行政等費用，根本入不敷出，網友留言：「老早就有困難了吧！但為何一頭栽下搞得如此。」質疑夫妻倆人在財務管理上有很大的問題。

(中時電子報)

貴婦奈奈過去是勵志作家，如今跑路讓不少人相當驚訝。（圖／翻攝自貴婦奈奈臉書）

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