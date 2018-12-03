選2020總統 柯P支持度無人能敵

2018年12月03日 13:59 工商 崔慈悌

九合一選舉剛落幕，ETtoday新聞雲今天公布民調，台北市長柯文哲若選2020總統，支持度為27.5%，遙遙領先其他可能人選，其餘依序為朱立倫、韓國瑜，蔡英文則落居第四位，接任的民進黨主席則以賴清德支持度最高，國民黨員則有43.9%支持韓國瑜擔任下任黨主席。

民進黨主席蔡英文在九合一選舉面臨挫敗，聲望低，能否再競選2020總統，或提早交棒給賴清德備受關注，韓國瑜也已然成為國民黨一顆新太陽，加上新北市長朱立倫卸任後也可能再挑戰2020總統大位，國、民兩黨的核心權力結構可能出現重新洗牌的局面。

根據《ETtoday新聞雲》最新民調結果顯示，儘管驚險連任成功，但2020年總統選舉，有27.5%受訪者表示支持柯文哲，10.3%支持即將卸任新北市長的朱立倫，9.2%則支持甫當選高雄市長的韓國瑜，而7.8%支持民進黨蔡英文總統，另7.0%支持行政院長賴清德，至於其他傳出的可能人選支持度均不到5%。

從調查中可看出，柯文哲均領先目前可能人選至少有一成七以上的差距。

此外，韓國瑜在挾著韓流威力順利當選高雄市長，聲勢如日中天，已然成為國民黨一顆新太陽，對此調查也發現，在表示自己是國民黨黨員的受訪者之中，有43.9%支持韓國瑜擔任下任主席來領導國民黨，而15.3%表示支持朱立倫，11.3%則支持輔選韓國瑜有功的現任不分區立委王金平，其他可能人選的支持度均不到10%。

另一方面，民進黨在九合一選舉結果遭遇挫敗，蔡英文總統依照慣例請辭黨主席以示負責，民進黨已面臨黨主席要提前改選的情況。

調查也發現，在表示自己是民進黨黨員的受訪者之中，有31.1%支持賴清德擔任下任主席來領導民進黨，而16.4%表示支持參選高雄市長落敗的陳其邁，至於其他可能人選的支持度則均不到10%。

此次民調由《ETtoday新聞雲》民調中心，負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫。調查期間於2018年11月27日至11月29日進行，調查回收有效樣本數為2,196份，抽樣誤差在95%信心水準下，為正負2.1%。

(工商 )