實耕人申報「僅一位」 明年第一期作續辦

2018年12月03日 14:14 中時 游昇俯

民間實際從事耕作的佃農，約有1至2成僅與地主口頭約定取得耕作權，未簽署承租文書，使得政府推動「對地綠色環境給付計畫」相關補助，無法落實給予實耕人。農委會於全台5鄉（區）試辦讓口頭約實耕人可領取給付獎勵金方案，但因107年第二期作僅1人申報，故延長108年第一期作持續試辦。

農委會農糧署表示，為使政府補助可以落實給予實耕人，除持續輔導農民與地主簽訂書面協議，農委會亦於107年第二期作於花蓮縣瑞穗鄉、台南市新營區、雲林縣大埤鄉及桃園市觀音區、新屋區等5鄉（區），試辦口頭約實耕人出具切結書，即可申報領取對地綠色環境給付計畫相關給付金。

戶籍位於試辦區的口頭約實耕人，只要參加農民健康保險，經地主同意，包括稻作直接給付、轉（契）作、生產環境維護措施獎勵金等，就可由口頭約實耕人領取。但因107年第二期作僅1人申辦，故農糧署展延試辦方案至108年第一期作，繼續於原5試辦區試辦。

口頭約實耕人於申報期間，攜帶國民身分證或可證明身分文件正本、最近三個月內之土地登記謄本與農保被保險人證明文件等相關資料，並填好口頭約定切結書，由戶籍所在地公所或農會進行審核，通過即受理申報。

農糧署副署長莊老達表示，過去因實施三七五減租政策留下陰影，使得許多地主不願和佃農簽定文書，故存在口頭約定承租現象，目前亦有地主直接領取對地綠色環境給付計畫相關給付金，以替代向佃農收取租金者，故試辦成效不佳，給付金給予實耕人，尚須地主與佃農約定合作默契。

(中時 )