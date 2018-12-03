魏嘉賢打造市政黃金4年 觀光帶動產經發展

花蓮市長魏嘉賢高票連任後，決心打造市政黃金4年。（范振和攝）

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「經濟太重要了，要顧腹肚才能顧佛祖！」花蓮市長魏嘉賢連任後，看到經濟大衰敗，決心打造市政黃金4年，配合縣政府政策，以觀光為主軸，一舉帶動各項產業發展。

國民黨提名的魏嘉賢創下花蓮市長選舉有史以來最高得票數，以3萬8121票擊敗民進黨籍張千駿8634票、無黨籍鄧姚文1825票。3日上午他強調，連任後首要之務，就是提出長遠規畫，打造市政黃金4年，一定要讓市民有感，以回應市民殷殷期盼。

兩岸關係急凍，加上年金改革、一例一休等亂象頻仍，嚴重戕害了花蓮經濟，魏嘉賢說，提出長遠規畫，再逐步落實，才能以穩健踏實的態度，「真心意、繼續拚」，花蓮市既有軟硬體設施都有了，如何補強再現觀光量能是重點。

不過，魏嘉賢說，他不會把雞蛋放在同一個籃子，陸客固然是最重要的客源，但也要向國際觀光客招手，因而他會建構一個友善的觀光城市，國際化的標語、宣傳與交通都要做好，「讓花蓮走出去，世界走進來！」

現階段，花蓮市區不管室內或戶外，都擁有不少藝術作品，市公所會積極盤點，將來結合人文、歷史，變成地景藝術。同時，引進國際賽事與會議，倒如，國際馬拉松、自由車與鐵人3項等，帶起運動觀光與各種型式的國際會議。

花蓮市是花蓮縣的門戶，白天可讓觀光客前往各鄉鎮旅遊，晚上回到市區盡情消費，畢竟花蓮市吃喝玩樂，應有盡有，而醫療院所、交通、名產店等設施，都相當便利、安全。「打造快樂幸福的花蓮市，不會是口號，我會廣徵創意作為，讓花蓮市成為璀燦的東方明珠！」

(中時 )

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