無薪假人數暴增逾3千人 勞動部：單一個案

無薪假人數暴增逾3千人，勞動部表示為單一個案。（資料照片）

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勞動部今（3）日公布最新無薪假家數及人數，截至今年11月30日止，共有26家事業單位實施無薪假，人數共3278人，是上個月中665人的近5倍，也是今年第2度人數暴增。勞動部指出，原因是某家廠商有2000多人放無薪假，但無法透露是哪家廠商，此為單一個案，將會持續關注。據了解，放無薪假的廠商是國瑞汽車，但並非完全無薪，而是「停工減薪」。

勞動部表示，上期（11月15日）無薪假實施家數計20家，實施人數665人，但僅過了半個月，無停止實施者，另新增6家，實施人數增加2613人。但多數事業單位的實施人數在50人以下，實施期間未超過3個月，實施方式多為每月休5至8日。

前一次放無薪假人數是在9月底至10月中，從484人增加為3490人，據了解，原因是當時國瑞汽車增加2700多人放無薪假。11月中，勞動部統計人數大幅減少為665人，表示是「之前通報人數較多的企業」無實施無薪假，不過沒有證實是哪一家企業。

這次11月底放無薪假人數又大幅增加，勞動部表示，該廠商的員工可選擇使用特休假，不使用者也不用上班，薪資打折發給，並非完全無薪，將再注意情勢。

勞動部指出，根據「因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時應行注意事項」規定，需有書面約定書，包括工時、實施期間等，避免所謂的勞資爭議，各縣市勞政機關也會進行查證，若雇主違反相關規定，可依法開罰2萬至100萬元。

(中時 )

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