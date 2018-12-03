蔡英文成10趴總統？林濁水：車子非換不可了

總統蔡英文承為史上第三位支持度只有10%總統。(本報系資料照片)

友善列印
工商

九合一大選落幕，蔡英文總統聲望下滑16個百分點，只剩15%，是歷次聲望調查最低。民進黨大老林濁水表示，蔡民望進入不回頭的死亡交叉在第一任就發生，掉到了20％以下，還要選連任嗎？「再魯鈍再頑固的人都知道車子非換不可了」。

林濁水今天在臉書貼出他在美麗島電子報發表的評論指出，他以無比沉重的心情建議總統和閣揆，面對低迷景況，不如改弦易轍吧，不如建立和自己過去截然不同的權力運作模式並為未來憲改建立基礎。

他說，2013年整理馬、陳兩位總統歷年的民調滿意度時，被他們一路掉到剩下10趴的慘狀嚇到了，當時問了一句話：「將來會不會有第三位十趴總統出現？」現在不幸的，第三位10％總統真的出現了。

根據TVBS公布的九合一選後國內12位主要政治人物聲望調查，其中蔡總統滿意度居然硬是掉到剩15％，不滿意度71％，成為接在陳、馬總統後面第三位總統掉到20％以下的總統。

林濁水指出，蔡總統的民望由盛而衰，在2016年滿意度和不滿意度出現死亡交叉後，不滿和滿意差距一路拉開，然後一路向下奔向10％，走勢完全和2005年12月後的陳水扁及2012年2月後的馬總統一模一樣。

不過他說，馬總統是在第二任2012年7月，林益世事件衝擊下滿意度掉破20％剩下15％；陳總統則是在第二任中，2005年五合一選舉大敗衝擊下掉到10％；蔡總統又和陳總統一樣在地方選舉大敗後掉破20％。

他認為，蔡總統比較起來還更不幸，陳馬兩位總統都在第二任才在民望上走過不再回頭的死亡交叉而成為10％總統，不料蔡民望進入不回頭的死亡交叉和跌破20％兩樣的現象竟然都在第一任之內就發生了。

林濁水質疑「掉到了20％以下，還要選連任嗎？如果要選，行嗎？」從2015年到2017年9月接閣揆前，賴清德和陳菊、柯文哲三人並列臺灣政界的三大人氣王；但是賴接閣揆，陳菊當總統府秘書長後，兩人民眾滿意度很快的，都崩掉超過30％，如今剩下25％上下，排名從前三名掉到後段班。

林濁水表示，如果蔡賴兩人滿意度像過去的總統和閣揆一樣在一起跌進谷底後就不再回頭的話，瞻望未來大選，2020年民進黨的蔡賴配，兩人滿意度加起來只有42％，比朱立倫的43％還少，比起柯文哲的61％更是瞠乎其後，這樣要連任，豈不令人民進黨支持民眾心驚膽跳？

他認為，第三位10％總統的出現最重要的意義還不只是制約了2020年選舉，劇烈地撼動臺灣藍綠的權力消長而已，更逼使臺灣人面對一個遠比未來江山誰主浮沉更重大更該嚴肅的課題：10％總統果然已經一而再，再而三了，會不會三而四，四而五，一路下去？再魯鈍再頑固的人都知道車子非換不可了。

(工商 )

大政治大爆卦-無色覺醒》祭品文…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。