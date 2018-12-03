蔡英文成10趴總統？林濁水：車子非換不可了

2018年12月03日 14:34 工商 崔慈悌

九合一大選落幕，蔡英文總統聲望下滑16個百分點，只剩15%，是歷次聲望調查最低。民進黨大老林濁水表示，蔡民望進入不回頭的死亡交叉在第一任就發生，掉到了20％以下，還要選連任嗎？「再魯鈍再頑固的人都知道車子非換不可了」。

林濁水今天在臉書貼出他在美麗島電子報發表的評論指出，他以無比沉重的心情建議總統和閣揆，面對低迷景況，不如改弦易轍吧，不如建立和自己過去截然不同的權力運作模式並為未來憲改建立基礎。

他說，2013年整理馬、陳兩位總統歷年的民調滿意度時，被他們一路掉到剩下10趴的慘狀嚇到了，當時問了一句話：「將來會不會有第三位十趴總統出現？」現在不幸的，第三位10％總統真的出現了。

根據TVBS公布的九合一選後國內12位主要政治人物聲望調查，其中蔡總統滿意度居然硬是掉到剩15％，不滿意度71％，成為接在陳、馬總統後面第三位總統掉到20％以下的總統。

林濁水指出，蔡總統的民望由盛而衰，在2016年滿意度和不滿意度出現死亡交叉後，不滿和滿意差距一路拉開，然後一路向下奔向10％，走勢完全和2005年12月後的陳水扁及2012年2月後的馬總統一模一樣。

不過他說，馬總統是在第二任2012年7月，林益世事件衝擊下滿意度掉破20％剩下15％；陳總統則是在第二任中，2005年五合一選舉大敗衝擊下掉到10％；蔡總統又和陳總統一樣在地方選舉大敗後掉破20％。

他認為，蔡總統比較起來還更不幸，陳馬兩位總統都在第二任才在民望上走過不再回頭的死亡交叉而成為10％總統，不料蔡民望進入不回頭的死亡交叉和跌破20％兩樣的現象竟然都在第一任之內就發生了。

林濁水質疑「掉到了20％以下，還要選連任嗎？如果要選，行嗎？」從2015年到2017年9月接閣揆前，賴清德和陳菊、柯文哲三人並列臺灣政界的三大人氣王；但是賴接閣揆，陳菊當總統府秘書長後，兩人民眾滿意度很快的，都崩掉超過30％，如今剩下25％上下，排名從前三名掉到後段班。

林濁水表示，如果蔡賴兩人滿意度像過去的總統和閣揆一樣在一起跌進谷底後就不再回頭的話，瞻望未來大選，2020年民進黨的蔡賴配，兩人滿意度加起來只有42％，比朱立倫的43％還少，比起柯文哲的61％更是瞠乎其後，這樣要連任，豈不令人民進黨支持民眾心驚膽跳？

他認為，第三位10％總統的出現最重要的意義還不只是制約了2020年選舉，劇烈地撼動臺灣藍綠的權力消長而已，更逼使臺灣人面對一個遠比未來江山誰主浮沉更重大更該嚴肅的課題：10％總統果然已經一而再，再而三了，會不會三而四，四而五，一路下去？再魯鈍再頑固的人都知道車子非換不可了。

(工商 )