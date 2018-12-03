廣西台青入孵大陸最大創業孵化器

前排左二為台青林大為

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中時
林勁傑

清華大學第二屆「一帶一路」合作論壇暨第十屆啟迪創新論壇上月15日在廣西南寧舉行，期間，「啟迪之星（南寧）一帶一路孵化基地」也正式揭幕，並公布首批入該孵化基地的30家企業名單，其中一大亮點是創立勝華文創的台灣青年林大為，是首次進入清華科技園啟迪之星的台灣青年。

該論壇以一帶一路背景下的「中國-東盟合作共贏——新思維、新機遇、新格局」為主題，邀請來自大陸和東協地區的百餘位專家學者、政府領導及業界領袖參加。

論壇中公布首批入駐啟迪之星一帶一路孵化基地的30家企業名單，並頒發入駐鑰匙及證書。30家企業中唯一的台商林大為，本身南寧台協副會長，亦為首次進入清華科技園啟迪之星的台灣青年。他所創辦的勝華文創以台灣成熟的文創理念為基礎，將文創與廣西民族元素融為一體，讓兩岸青年建立密切友好的關系，促進兩岸間的經濟文化交流。同時，透過舉辦系列活動，連結兩岸及東協青年力量，進行交流合作，共用資源，開展文創產業。

廣西自治區科技廳廳長曹坤華介紹，廣西著力整合創新資源，設立50億人民幣創新驅動資金，促進大陸各地的創新要素與東協市場有效對接，廣西已和東協9國建立雙邊技術轉移機制。未來將以此為基礎，建設中國-東盟創新發展基地。

啟迪控股高級副總裁李東明表示，啟迪之星在創業企業孵化、科技成果轉化和創新人才培養等方面積累了豐富的經驗，目前已形成完善的集群式創新孵化網絡。本孵化基地將為各入孵企業、項目提供導師輔導、創業培訓、投資孵化、成果轉化等一系列創新服務。

(中時 )

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