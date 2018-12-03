沈富雄5方向分析：2020是「抗中與和中之爭」

2018年12月03日 15:01 中時電子報 李俊毅 /綜合報導 /綜合報導

前陸委會主委、台北論壇董事長蘇起昨在研討會表示，選舉結束後，美台三邊關係中六大因素的四大緊張因素，恐讓明年兩岸關係更糟。對此，前民進黨立委沈富雄深深不以為然，他表示藍、綠兩大陣營都親美不是問題。但他推論，2020年選戰將是「抗中與和中之爭」。

蘇起昨天表示，美台三邊關係中六大因素的四大緊張因素，恐讓明年兩岸關係更糟。蘇認為，美中台三角實際上是六個關係——三個角對三個邊。三個邊就是兩岸關係、美台關係、中美關係，四個因素是緊張的：台灣內部緊張，中美關係緊張，美國內部緊張，兩岸關係緊張。

沈富雄今在臉書表示，他認為，合理的推論2020年選戰將是「抗中與和中之爭」，而「最可能出現的場景」是北京對台更親，國民黨延續2018的戰績獲利，美國的海、空優勢派不上用場，對民進黨愛莫能助，就箇中道理提5向申論如下：

(一)「九二共識」被韓流消毒，不等於賣台，也不會對台構成立即安全威脅。

(二)北京不再擔心綠營繼續執政，到投票日前，共機、共艦繞台武嚇會大幅減少。

(三)中方武嚇的動作少，使美國航母艦隊及戰機師出無名。

(四)美方秀肌肉是對付中方的棍子，台灣方面不會視為利多。相對於中方的紅蘿蔔，美方無計可施，美方頂多擠出一點類似TIFA或FTA會談的小蘿蔔。

(五)為了使韓國瑜兌現政見，「北京必須在此後一年儘量吃貨」，大批來客，而且要大方，「不能小氣」。

最後沈富雄總結，民進黨的大敗使美、中、台的緊繃關係打開一個小窗，短期內進入一個紅蘿蔔比紅蘿蔔的時代，美方的棍棒只會使人生厭。在維持與美、中等距關係的戰略上台灣向前邁進一小步，最後，沈富雄還說，「蘇起先生是多慮了」。

(中時電子報)