亞大團隊設計採葡束帶工具包 奪特等獎

亞大商設系王羿婷（左起）、李姿萱及指導老師林信宏、學生任嘉儀組成的團隊，以「採葡束帶工具包」設計作品參加天府寶島工業設計大賽，榮獲特等獎。（林欣儀攝）

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解決葡萄果農們採收時的不便，亞洲大學創意商品設計系學生組成的團隊，結合搬運籃子與束帶等設計構思，研發出「採葡束帶工具包」作品，參加四川成都2018天府寶島工業設計大賽、奪下最高特等獎殊榮，並獲頒100萬人民幣獎金與落地生產資金。

亞大商設系團隊成員包括任嘉儀、王羿婷及李姿萱，在老師林信宏指導下，有感於葡萄果農在採收葡萄時相當不方便，且容易因動作不正確造成職業傷害，特別設計這款「採葡束帶工具包」，工具包內配有搬運籃子的束帶、模組化工具套盒、能舒緩腰部的工具腰帶等，讓葡萄農在採收時更省時、省力，也減少職業傷害的發生。

王羿婷強調，當初會想要設計「葡束帶工具包」，是因看到葡萄農在採收果實時必須長期彎腰、搬重物，常造成腰部酸痛，搬運水果期間也會增加手部負擔、導致傷害，再加上工作時工具容易掉落地面等諸多不方便，經實際田野調查了解果農的困擾與採收問題，才開始投入研究設計。

「能奪下這項大獎，真的很驚訝！」任嘉儀開心的說，與另2位同學從構思畢業專題、到打樣、設計等，前後花了約1年時間才完成此項作品，很感謝老師的耐心指導、提供產業界資源，解決她們設計期間遭遇的諸多瓶頸。

林信宏則說，未來將進一步指導學生進行此設計的落地生產作業、製造成商品並上市銷售，盼能具體協助農民。

2018年天府寶島工業設計大賽今年共吸引來自世界各行業中有上千件作品參賽，主辦單位選出183件作品進入決賽，亞大學生的「採葡束帶工具包」獲得特等獎，是此競賽開辦8年來、台灣學生奪下的最大獎、獎金也最高。

(中時 )

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