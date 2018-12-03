高麗菜價格崩盤！農民開放免費採 竟造成餃子皮大缺貨

雲林縣許多高麗菜園上周末開放低價甚至免費採菜。（周麗蘭攝）

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民眾大量採收便宜高麗菜，意外造成雲林餃子皮缺貨，包不了的做成泡菜。（周麗蘭攝）

高麗菜盛產大出，產地價崩跌，許多民眾為幫助農民，低價買高麗菜回家包水餃，意外的讓水餃皮大缺貨，雲林縣政府決定補助農民，請農民耕鋤過盛的高麗菜，預計要耕鋤200公頃，解燃眉之急。

現高麗菜價低廉，農民不敷成本，許多菜園上周末開放民眾低價採收，民眾買回家後包水餃，意外造成餃子皮缺貨，有家庭主婦在斗六黃昏市場排隊40分鐘才買到，還有更多家庭主婦買不到。

雲林縣政府表示，決定以縣庫補助每公頃7萬元耕鋤，預計翻耕200公頃，呼籲農民申請，縣府農業處今天上午還逐一打電話提醒合作社場通知農民，縣府會以最快速度辦理，一接到申請案就可隔日耕鋤。

雲林縣政府表示，西螺果菜市場一周來高麗菜交易量高於北農，顯見雲林縣高麗菜量之大，3日交易量多達280公噸，占總交易量1150公噸的24.3％，平均交易價格維持破盤價的每公斤4.5元。

因農糧署沒有補助高麗菜耕鋤計畫，縣長李進勇11月30日臨時召集縣府農業處、財政處、主計處研商，決定動用第二預備金補助耕鋤，以12月分高麗菜380公頃的一半約200公頃為耕鋤計畫面積，每公頃補助7萬元，估計耕鋤700公噸高麗菜。

農業處人員轉述，李縣長認為11月可採收面積100多公頃，價格已崩盤，12月更多達380公頃，若無外銷出口或去化作為，菜價將崩跌到農曆過年前，為不讓農民愁雲慘霧，決定以縣庫補助翻耕。

以一分地約可產3500顆高麗菜計算（一公頃3.5萬顆），耕鋤200公頃相當於去化700萬顆高麗菜。

農業處表示，上週五下午發公文、申請書、計畫表給各合作社場，大多農民還不知情，四湖鄉、元長鄉已有農民詢問，表訂8日開始耕鋤，若登記人數多就早一點行動，農業處將全處總動員配合勘驗，原則上前一天申請，第二天馬上辦。

(中時 )

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