貴婦奈奈醫美診所無預警歇業　11名員工赴勞工局申請勞資調解

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林縉明

知名網紅「貴婦奈奈」與丈夫黃博健合開的「杏立博全」醫美診所無預警休業，夫妻倆經營的3家公司約11名員工今天接近中午前往北市勞動局申請勞資爭議調解，勞動局證實，確實有收到勞資調解申請，呼籲雇主盡快出面與員工協調。此外，北市消保官至今接獲10餘件相關申訴，其中有一名消費者於上月底刷卡消費7萬5000元還沒使用，醫美診所就無預警倒閉，已通知消費者的發卡銀行以爭議款方式處理。

北市勞動局勞動基準科科長陳昆鴻指出，今天接近中午有11人前往勞動局提出勞資調解申請，員工僅表示公司11月薪資未發，未說明相關細節，初步清查貴婦奈奈其經營公司員工數分別為杏立博全診所近30人、博全生技股份有限公司19人、好門有限公司約6至7人，除呼籲雇主盡快出面處理，也希望其他勞工若有勞動權益受損，盡速到勞動局提出勞資調解。

此外，杏立博全醫美診所無預警歇業前讓消費者照常預付款項，北市主任消保官何修蘭認為，診所明知營運狀況不佳還照常讓消費者付費，恐已涉及詐欺行為。

至於已付費未使用服務的消費者，何修蘭說，接獲消費者申訴案件已通知發卡銀行以爭議款方式處理，協請把未消費款項退給消費者；現金支付部分，已要求業者出面說明及處理。

(中時 )

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