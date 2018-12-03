耕莘醫院乳房健檢 享受來自法國的貼心呵護

▲過FB點名自己的閨密，並一同至耕莘醫院乳房醫學中心進行檢查者，將能獲得法國貝貝保養品。

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中時電子報
綜合報導

近20多年來，許多生態學者、流行病學家、內分泌學家和環境毒理學家皆呼籲：環境中，一些類似生物體內激素作用可能對人類健康與生態造成危害，這些統稱為環境荷爾蒙，出現的範圍涵蓋了我們的食、衣、住、行。環境荷爾蒙對女性族群來說，乳癌和環境荷爾蒙有密切的關聯。

根據國民健康署癌症登記報告，乳癌為我國婦女發生率第1位之癌症，發生高峰約在45-69歲之間，以平均結婚年齡32歲而言，約莫是小孩國小高年級至大學期間。預防乳癌從日常生活開始做起，除了要盡量避免接觸環境荷爾蒙，在日常生活用品的選擇上，有機、無毒、健康的商品，成為現代人的首選。

法國貝貝來自法國南部隆瓦爾河流域，該處充滿著法式人文風情外，更有遠近馳名的自然公園，大部分農作物也都遵循有機種植，有利於環境資源的循環再利用。

在聖誕節來臨之際，法國貝貝分析費者資料庫及使用行為調查，發現許多女性都沒有定時健康檢查的習慣，尤其目前國健署建議，每2年至少接受1次乳房X光攝影。

法國貝貝特別於聖誕節前夕舉辦FB活動，凡透過FB點名自己的閨密，並一同至耕莘醫院乳房醫學中心進行檢查者，將能獲得法國貝貝保養品，享受來自法國有機健康的呵護，提醒大家忙碌之餘，也要重視自己的健康。

(中時電子報)

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