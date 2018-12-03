新北海洋防衛隊 持續為守護美麗海洋努力

進行海底覆網清除。(圖片來源：新北市漁業處提供)

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中時電子報
綜合報導

近年海洋垃圾大量增加，造成海洋汙染且威脅海洋生物的生存，新北市政府在105年8月成立「海洋防衛隊」，招募志工一起來清除海洋垃圾，目前已清除超過10噸的海洋垃圾，防衛隊未來仍將持續招募隊員及進行清除工作，也呼籲大家從日常生活開始減少製造塑膠垃圾，為海洋環境及生物盡一分心力。

海洋防衛隊訓練課程。(圖片來源：新北市漁業處提供)

海洋防衛隊成立逾2年，持續守護海洋棲地

新北市政府農業局長李玟表示，成立「海洋防衛隊」就是為了聚集有志民眾，讓民眾能夠自主形成通報及清除系統，因此不論是潛水清除海底覆網或參與岸邊垃圾撿拾活動，都是為海洋生態盡份心力。由於海底覆網對海洋生態的嚴重危害，農業局每年也會擇期舉辦「海洋防衛隊」覆網清除知識及技能訓練，教導具潛水技術的隊員如何清除海底覆網，新北海洋防衛隊成立2年多來，已有103位志工參與，清除超過10噸的海洋垃圾，未來仍將持續招募隊員及進行清除工作，以保護這片美麗的海洋。

海洋防衛隊訓練課程。(圖片來源：新北市漁業處提供)
進行海底覆網清除。(圖片來源：新北市漁業處提供)

合作研發監控系統，掌握海洋環境與生物動態

海洋防衛隊隊員也是潛水教練王國昌說，塑膠垃圾嚴重汙染海洋生態，多年來他致力於清除海洋垃圾，市政府成立海洋防衛隊後陸續有更多的志工加入這個行列，除了具有潛水技術的隊員參與的海底覆網清除，岸邊的漂流垃圾也需要大家一起來撿拾，今年光是在野柳地質公園旁的海王星碼頭，防衛隊就陸續清除了約1500公斤的漂流物及垃圾，其中以瓶罐等塑膠垃圾為大宗，因此希望未來除能募集更多人持續參與海洋防衛隊，亦呼籲無法到現場參與的民眾，也能從日常生活中減少使用塑膠製品並做好垃圾分類回收，不要隨意丟棄廢棄物，一起為守護海洋生物棲息的環境努力。

(中時電子報)

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