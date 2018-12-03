「空污無風不能抗拒上天」 李應元：不覺得委屈

2018年12月03日 15:17 中時 王思慧

請辭獲准的環保署長李應元，今（3）受訪，表示請辭不會覺得委屈，政務官該負起責任就負起責任。強調空污因為沒有風而累積一段時間，「沒有辦法抗拒上天」，不過在署長任內努力透過緊急防制，即使上天不來風，也不應讓污染物滯留太久，在空污紅害減少的努力，可接受社會公評。

外界認為台中此次綠地變藍天，原因之一就是空汙問題，李應元表示，自己任內都有逐漸改善，原預計空汙改善率，是要在2年達20％、4年50％、8年要80％等，但自己不是上天，很多事情都有目標、策略和預算，需要時間執行，達到好的空氣品質，但對於這樣的結果，做為政務官就是要負起責任。對於外界直指行政院只是在找敗選戰犯，他認為不是這樣，連說3次其實行政院長賴清德很不捨。

有人認為《空污法》修法加重10年以上老車的排氣標準，是這次民進黨選舉失利原因之一，李應元說，環保署都很積極與民眾對話，任何政府施政不可能都很平順，尤其環境保護工作，要加嚴標準沒有人喜歡，但每個人都要盡力，希望民眾、環團給環保署加油打氣。

另外，民進黨敗選，外界也認為和中油觀塘案換深奧案有很大的關係，也造成李應元下台負責。他強調，大家有不同意見都能理解，主要還是因為選舉結果和原本落差太大，對於自己是一個執政黨資深幹部、團隊的一員，因此該負的責任不會逃避。

關於日後會不會參加立委補選？李應元先笑說不會，已經夠忙了，表示其實還有很多事情可以做。環保署副署長蔡鴻德說，李應元在九合一選舉後就提出辭呈， 一直到1日行政院才確定准辭，預計明日上午會進行簡單交接儀式，由他自己暫代署長職務，直到新署長到任。

對於外傳環保署署長人選是台南市代理市長李孟諺，李應元說，行政院長目前沒有任何指示，這段時間大家都還在虛心檢討階段。

(中時 )