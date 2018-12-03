狠繼父將她鞋子從陽台丟到一樓 女大生卻認他「上輩子的情人」

女大生與繼父感情絕佳。（圖片來源：Dcard）

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中時電子報

女大生忘記將鞋子收到鞋櫃裡，繼父就將她的鞋子從陽台丟到一樓。難道又是一個繼父虐待繼女的悲慘故事？

一名女大生在社群媒體Dcard發表「上輩子的情人」一文，分享爸爸的故事。她說自己的爸爸要買第三套房，因為怕原PO跟妹妹嫁不好，至少要幫她們各準備一套可以安身的家；

18歲時爸爸對她說，「你成年了，不代表責任就結束了，我還要等到那個能夠給你幸福的人出現，才是完成這責任」；

原PO表示爸爸是一個很嚴格的人，會開玩笑但非常有原則，原PO曾把鞋子放在地上忘記收到鞋櫃上，爸爸直接把鞋子從陽台丟下去一樓；

為了有家教，餐桌上不能夠玩手機、沒吃飽不可以下餐桌、回到家一定要穿拖鞋

吃飽飯碗馬上要洗、洗手台要擦到沒有水痕、煮東西煮完要把瓦斯爐清乾淨、房間地上不可以有頭髮、過十點半不可以吃宵夜、家裡沒有零食的出現

最後原PO才揭曉，「上輩子的情人」不是她親生爸爸，而是爸媽離婚後再婚的。更說有多少人可以做到這樣無私的愛，爸爸寧可把愛留給她和妹妹，而不願生自己的小孩。

這篇貼文獲得近8千位網友讚賞，紛紛回應「父女情深」、「我也想要一個好爸爸」、「這爸爸也太好...羨慕」、「真的是嚴格... 但是這樣教育出來的小孩才是最有禮貌的！ 不是親生爸爸卻能這樣，真的好暖心」。

(中時電子報)

文章來源：Dcard

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