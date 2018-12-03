中選會出包還搞神隱 綠委怒批：賠掉讀書人風骨

2018年12月03日 15:17 中時 郭建伸

立法院內政委員會今邀中選會專案報告，但因為1124投票之亂惹民怨，中選會代理主委陳朝建遭到朝野立委輪番砲轟。綠委張宏陸批評，中選會投票日當天無法緊急處置亂象，前主委更神隱，「賠掉把讀書人的風骨！」綠委管碧玲也猛酸，若要讓她打分數，投票日當天不是不及格，也不是零分，是「負分」。

張宏陸首先指出，今天的專案報告內容寫到，「主管機關應於公民投票案公告成立後1個起至6個月內應舉行公民投票」，明顯漏掉1個「月」字，批評連選舉都辦得一團亂，結果專案報告不校對就送來立法院，追問陳朝建是否看過報告？

陳朝建回應，專案報告確實漏字，他自己也有看過報告後才確認，坦言有所疏失。張怒批，中選會到底是用何種心態在檢討？檢討報告這麼重要，有事前看過嗎？竟然這麼隨便送上來，中選會心態就是不對。

張宏陸說，投票當天發生緊急狀況，中選會不僅不聽勸也沒有妥善處理，媒體要找前主委陳英鈐等人，竟然將自己反鎖在貴賓室不理會媒體，「連讀書人風骨都賠進去了」，直言中選會所有委員都應請辭負責。

綠委管碧玲質詢時先酸中選會，指陳朝建在回答立委打分數稱「讓選民打分數」，這說法太官僚，如果讓她來答，「報告委員，全國人民已經打過分數了，我們很慚愧，這次得負分」，並問陳朝建是否接受？陳很小聲地說「接受」。

專案報告當中提及，因為投票所8月就公告設立，但10月中才成立10項公投案，因為時間太短來不及增設投票所；29餘萬選務工作人員逾3成是首次參與，現場反應及處置有瑕疵，不符投開票的標準作業。

管碧玲抨擊，這點絕對不能接受，因為公投案爆量早就有預知，且她早在4月就質詢過類似議題，但中選會從5月開過7次會議，從來沒有討論投票排隊等技術性問題，造成這次政府威信嚴重折傷；選務新人也非檢討重點，因為是「將帥無能，累死三軍」。

管也追問，當天開票為何不能全國先開公投票，再開公職人員票，避免「一邊投票、一邊開票」的瑕疵？且最後完成投票時間是晚上8點35分，到時開公職人員選票反而可以全國一致。但陳朝建沒有正面回答這個問題。

(中時 )