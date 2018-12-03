台鐵砍5班車、拉長養護時間 火聯會批「至少砍48班才夠」

火聯會秘書長吳長智痛批，台鐵一點誠意都沒有。（李宜秦攝）

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吳長智指出，現行的夜間養護時間平均不到3小時。（火聯會提供）
吳長智指出，現行的夜間養護時間平均不到3小時。（火聯會提供）

台鐵為增加夜間養護帶時間，預計從20日起調整13班列車時刻。然而火聯會秘書長吳長智批評台鐵局「一點誠意都沒有」，他指出現有最少的夜間養護時間僅有1.46小時，只調整13輛列車根本無濟於事，直指每站應都砍掉頭尾的班次，至少需砍48班列車，才能真正拉長養護時間。吳長智也表示，雙駕駛只會造成人力更吃緊，搭配檢修員對司機才真有幫助。

台鐵為將夜間養護帶延長至5小時，預計從本月20日調整13班各級列車時刻，包括將停駛5班列車、彈性調整8班列車行駛區間，台鐵也規劃一系列疏運方案，如公路接駁、客運延駛、計程車等，預計共影響468名旅客。

對此，吳長智怒批「台鐵一點誠意都沒有」，他指出目前各站的平均養護時間僅3小時，其中潮州基地站更是只有1小時46分鐘，全台27站中也只有3個車站養護時間有超過5小時，24站都不足5小時。

吳長智說，夜間養護必須等到列車完全斷電才可開始，工作包括車輛檢修、電線與軌道維護等，至少需要5小時才足夠。他表示，應該全台養護時間不足5小時的車站的頭尾列車都須砍班，等於至少得砍48班列車，才可騰出足夠的養護時間。

另外，普悠瑪與太魯閣日前推出雙人乘務，吳長智說此舉使得司機員的人力更加緊縮，已完全沒有請假空間，甚至連二線支援的司機員也不能請假，同仁的假單也都以「共體時艱」為由被退回，各單位預備人力可說是零。吳長智說，「台鐵應取消雙駕，改以司機、檢修員為組合開車，才符合目前需求」。

(中時 )

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