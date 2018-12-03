泫雅舞蹈老師量身打造《戀愛泡泡糖》愷樂雙膝瘀青急找整骨師父

2018年12月03日 16:01 時報周刊 張毓琪

羅志祥抽空到現場緊盯愷樂拍MV的狀況。環球提供

愷樂推出全新EP《泡泡糖》，首波微叛逆單曲〈戀愛泡泡糖〉MV將上線，她在MV換穿粉紅芭比服，扮演搜尋泡泡糖嫌犯的壞甜心偵探，舞蹈部分則邀來偶像泫雅的舞蹈老師Kim Se Hwan量身打造。首度在MV演戲的愷樂興奮說: 「完全就是演技大考驗，加上要詮釋舞蹈唱跳，有預感會拍到隔天早上！」果真愷樂從上午就開拍，直到隔天清晨5點才結束，一連18小時的拍攝不喊苦，老闆羅志祥更專程到場盯場，要為愷樂加油打氣。

《戀愛泡泡糖》邀來由製作人紀佳松與知名作詞人周煒傑打造，愷樂透露製作人紀佳松與配唱老師秀珠都很嚴格，「像是紀佳松老師的英文很好，錄音時很注意我的發音，Chewing Gum那段副歌，我就花了很多時間練習。」透露新歌〈戀愛泡泡糖〉節奏相當輕快、洗腦，「大家聽了會忍不住，想要跟我一起打拍子。」

而《戀愛泡泡糖》MV編舞也大有來頭，唱片公司邀來曾幫韓國性感小野貓泫雅、男團BTOB、PENTAGON、G. Na編舞的舞蹈老師Kim Se Hwan量身打造。Kim Se Hwan特別為愷樂設計專屬的泡泡糖舞步，愷樂興奮表示：「謝謝Kim Se Hwan幫我編舞，原本練舞前我不太有把握，沒想到過程出乎意料地順利，我學了兩堂課就練完了，連羅老闆都嚇到，覺得我記舞步變更快了。」

愷樂透露泡泡糖舞有很多可愛記憶點，「身體曲線也特別凹，大家看我跳可能會覺得很難，不過練習後可達到人人都是舞棍的感覺。」雖然愷樂花兩天就學好舞蹈，但仍是狂排練記動作，笑說已練到閉著眼睛都能跳，就是要百分百融合舞蹈與肢體。

而這次舞蹈有高難度的地板動作，愷樂不但練舞練到雙膝瘀青，最後乾脆穿上護膝上陣，加上愷樂的腰部有舊傷 每次練習結束就要去找整骨師傅報到，「需要好好喬一下，不然腰傷會痛。」

愷樂在《戀愛泡泡糖》MV要秀出精湛舞技，為了配合劇情，還要與老外模特兒合體尬演技，扮演壞甜心偵探的她，要找出在美術館偷走泡泡糖的嫌疑犯。拍攝當天羅志祥專程到場，愷樂現場教起羅老闆泡泡糖舞的舞蹈動作，羅志祥透露：「愷樂要推出全新EP，一定要來關心一下，這次愷樂舞蹈動作蠻令人印象深刻的。」羅志祥現場不忘確認愷樂的拍攝服裝，打趣：「我剛不好意思太仔細看著她的服裝，該注意的還是要注意。」羅老闆禁止愛徒穿得太性感，更開玩笑說會盯緊愷樂，禁止她偷打瞌睡。

對於羅志祥現身打氣，愷樂說：「羅老闆平常工作很忙，但對於我們的作品還是很認真，就是事必躬親，這次錄音他也給了我不少意見。」愷樂新歌《戀愛泡泡糖》 官方版MV，12月4日中午12點將在愷樂官方YouTube上線。

(時報周刊)