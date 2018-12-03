影》世錦賽金牌馬琳傷退 戴資穎年終賽少一塊大石

西班牙好手因傷無緣參加今年羽球年終總決賽，戴資穎是冠軍熱門人選。（資料照/Badminton Photo提供）

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中時電子報
／綜合報導

BWF世界羽聯年終賽下周三開打，今年連奪歐錦賽和世錦賽的西班牙好手馬琳（Carolina Marin），因為右腿傷勢無奈退賽，最後由美國華裔選手張蓓雯而BWF官方也專文介紹男、女單打最後參賽的8名選手，台灣世界球后及一哥周天成，都是頭牌球星。

年終賽男單、女單、男雙、女雙及混雙5個項目，只有各8組在世界巡迴賽排名前8的選手可以參加，馬琳退賽後，第一順位遞補的是排名第9的日本選手高橋沙也加，不過在她前面日本已經有山口茜、奧原希望獲得參賽資格，在一國最多只能兩名選手參賽的規定下，高橋無法取得資格，而排名第10的中國選手何冰嬌，也因傷無法參賽，最後由排名第11的張蓓雯受邀，她和來自加拿大的李文珊，是美洲地區唯二代表。

面對強敵環伺，戴資穎依然是被看好奪冠的選手之一，儘管她在10月中的香港公開賽因傷退賽，這兩周好好調整休息，還是大有可為，BWF官網文章寫道，天賦極佳的戴資穎已經連續兩年主宰女子羽球，今年球季上半年幾乎是戰無不勝，6站比賽打進決賽、連續拿下5座冠軍，儘管南京世錦賽止步8強，立刻用亞運金牌討回面子。

BWF官網補充，亞運之後，戴資穎在日本、中國大陸兩站公開賽遇到小小低潮，但接下來三站比賽又都打到決賽，並在中華台北、法國奪冠，而且小戴的打法成熟穩定，幾乎不太會出錯。

世界巡迴賽和世界排名是不同的計算方式，今年比賽打得多、成績也不錯的周天成，雖然世界排名第3，但是世界巡迴賽一枝獨秀，而「天哥」總是展現高品質的強力攻擊，在關鍵時刻也能打出穩定的表現，本季收穫3座冠軍、4座亞軍。

(中時電子報)

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