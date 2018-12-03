花蓮市民主里長病逝重行選舉 竟出現6人參選

國家級跆拳教練簡振聲經營的道館，牆壁貼有大大的一個「恕」字，吸睛之至。（范振和攝）

友善列印
中時
跆拳道7段簡振聲經營的道館人口處，張掛個人顯赫的資歷板。（范振和攝）
國家級跆拳道教練簡振聲道館牆上貼滿照片、受訪新聞，圖文並茂。（范振和攝）

花蓮市民主里長王文德選前不幸病逝，12月23日將重行選舉，結果有6人躍躍欲試，成了此次全市最多人參選一里。其中，國家級跆拳道教練簡振聲有心為民服務，最受矚目。

此次第21屆里長重行選舉，共有簡振聲、許訓瑜、曾廣富、張美珠、陳永欽、魏睿易等6人參選，由於爭取連任的王文德選前突然病逝，對手只剩曾廣富，依規定必須重新辦理選舉，沒想到，一口氣出現6人參選大爆炸的局面。

其中，62歲的簡振聲在親友力挺下出馬，頗為矚目，他曾任海軍陸戰隊跆拳教官，69年11月在花蓮市花蓮街創立跆拳道館，72年間當選台灣跆拳道模範總教練，83年獲頒教育部國光體育獎章，89年榮獲國家級跆拳道運動教練，91年晉升國際跆拳道7段，94年擔任花蓮縣體育高中跆拳道總教練，一生奉獻國家、作育英才，至少培育出20餘位國手。

簡振聲的道館牆壁貼滿了生活照片以及受訪新聞，一個大大的「恕」字，吸睛之至，館內擁有不少各種訓練器材，近年來因頸椎骨刺動手術，才請徒弟接手管理位於花蓮市花蓮街的跆拳道館，他偶爾會在道場出現，他笑稱「現在是打得一嘴好拳！」如能順利當選，將發揮武德精神，培育下一代尊師重道的精神，好好為里民服務，「一日民主里，終身民主里」。

(中時 )

強調核一乾式貯存場未卡關 朱立… 韓國瑜公布小內閣

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。