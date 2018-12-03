花蓮市民主里長病逝重行選舉 竟出現6人參選

2018年12月03日 15:30 中時 范振和

跆拳道7段簡振聲經營的道館人口處，張掛個人顯赫的資歷板。（范振和攝）

國家級跆拳道教練簡振聲道館牆上貼滿照片、受訪新聞，圖文並茂。（范振和攝）

花蓮市民主里長王文德選前不幸病逝，12月23日將重行選舉，結果有6人躍躍欲試，成了此次全市最多人參選一里。其中，國家級跆拳道教練簡振聲有心為民服務，最受矚目。

此次第21屆里長重行選舉，共有簡振聲、許訓瑜、曾廣富、張美珠、陳永欽、魏睿易等6人參選，由於爭取連任的王文德選前突然病逝，對手只剩曾廣富，依規定必須重新辦理選舉，沒想到，一口氣出現6人參選大爆炸的局面。

其中，62歲的簡振聲在親友力挺下出馬，頗為矚目，他曾任海軍陸戰隊跆拳教官，69年11月在花蓮市花蓮街創立跆拳道館，72年間當選台灣跆拳道模範總教練，83年獲頒教育部國光體育獎章，89年榮獲國家級跆拳道運動教練，91年晉升國際跆拳道7段，94年擔任花蓮縣體育高中跆拳道總教練，一生奉獻國家、作育英才，至少培育出20餘位國手。

簡振聲的道館牆壁貼滿了生活照片以及受訪新聞，一個大大的「恕」字，吸睛之至，館內擁有不少各種訓練器材，近年來因頸椎骨刺動手術，才請徒弟接手管理位於花蓮市花蓮街的跆拳道館，他偶爾會在道場出現，他笑稱「現在是打得一嘴好拳！」如能順利當選，將發揮武德精神，培育下一代尊師重道的精神，好好為里民服務，「一日民主里，終身民主里」。

(中時 )