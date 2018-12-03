2018台南英語閱讀季《榮耀埃及：女王的誕生》4日將壓軸演出

2018年12月03日 15:23 中時 曹婷婷

台南市政府第二官方語言辦公室主辦「2018台南市英語閱讀季」本月進入尾聲，壓軸英語戲劇《Cleopatra: The Adventure of a Princess榮耀埃及：女王的誕生》4日晚間7點半於新營文化中心登場，活動免費，歡迎市民朋友把握難得機會，闔家大小看戲學英文！

《榮耀埃及：女王的誕生》是ArtSpot英語教育劇團年度大戲。ArtSpot劇團來自阿根廷，每年受邀巡迴世界演出，第2次來到台南，為了讓大台南偏遠地區學子也能欣賞國際級英語戲劇表演，上月首度前進偏鄉玉井國小首演，吸引楠西、南化的民眾聞風而至，家長及校方表示，透過外國劇團生動活潑演出，英語不再是課堂上生硬的對話，對平常鮮少有機會接觸全英語戲劇的偏鄉孩子來說，是相當難得的體驗。

二官辦表示，英語是開啟台灣與國際連結的鑰匙，更是幫助孩子認識世界和文化的開始。為了替台南學子帶來更多元學習視野，今年特別邀請ArtSpot劇團帶來由歷史經典人物埃及豔后「Cleopatra」（克麗奧佩脫拉）改編的英語話劇，透過微型百老匯音樂劇精彩舞台魅力，創造不同以往的英語學習樂趣，激發孩子學習英語的渴望。

《榮耀埃及：女王的誕生》最後一場免費公開演出將於明晚在新營文化中心登場，免費開放民眾參加，現場將發放500張號碼牌，前250名更贈送戲劇同名改編讀本，贈完為止，歡迎大小朋友共襄盛舉。

(中時 )