半裸上神轎 胡宇威為《寒單》獻肉體最大尺度

2018年12月03日 16:00 時報周刊 張毓琪

鄭人碩(右)對戲胡宇威(左)都來真的。想亮影藝提供

將台東特有文化習俗「炸寒單」搬上大銀幕的2019賀歲首檔強片《寒單》由黃朝亮執導，胡宇威、鄭人碩、楊貴媚、小薰（黃瀞怡）、林予晞領銜主演。今日官方公佈前導預告，「戲劇男神」胡宇威槓上「國片一哥」鄭人碩，兩人充當「寒單爺肉身」全身赤裸站上神轎的扮相也首度曝光，預告中兩人互嗆互毆，對峙場面火藥味十足，預告最後一幕，胡宇威語帶無奈的說：「如果我們真的是朋友就好了」令人好奇兩人關係是敵？是友？

2019賀歲首檔強片《寒單》取材自台東特有習俗「炸寒單」，相傳武財神寒單爺生性畏寒，自古信眾喜燃炮竹為其取暖，每年上元節由男丁受炮炸，為求富貴或贖罪孽。胡宇威飾演「林正昆」，因為一場炸寒單意外，炸毀了他的光明前程，人生從此變調，胡宇威表示，一直很想嘗試接地氣的角色，而他接演的最大原因正是「這個角色完全不像我」，電影裡他從事撿回收工作，還有抽菸、打架、嗆髒話叫囂等場面，演起來完全沒包袱，反而是「炸寒單」要時刻注意將體態與體能維持在最好的狀態，因為站上神轎要全身直挺挺，一場戲演下來其實相當耗體力，而且僅能穿一條紅短褲在百位信眾前上戲，對個性害羞的他來說已是入行最大尺度。

而鄭人碩飾演的「黃明義」，在電影一開始被選為寒單爺肉身，炮火在眼前炸開仍面不改色，相當威風，親身感受炸寒單的他，回想當時感覺，就像所有的橡皮筋拉到最緊一次全部彈上來往身上射，當下皮開肉綻的時候已經沒有什麼感覺了，直到喊停後才開始覺得「好像有痛喔」。

胡宇威著與鄭人碩首度合作，不同於電影預告中的針鋒相對，私底下個性一拍即合，胡宇威回想起與鄭人碩的第一次見面，鄭人碩非常有禮貌的給了他一個90度鞠躬，令他印象超深刻。但入戲之後，鄭人碩爆發性的演出方式也讓他嚇到，彷彿跟真的好朋友鬧翻一樣，下戲後仍感覺非常失落。鄭人碩則自曝對胡宇威其實很不好意思，因為他拍戲喜歡「來真的」，有一場挑釁的戲，他直接輕拍了胡宇威兩巴掌，預告中更可看見他語帶輕藐地對著胡宇威臉上瀏海吹一口氣，態度極其囂張，也為兩人的緊張關係埋下伏筆。

而前導預告中也見到林予晞以及小薰（黃瀞怡）現身，究竟四人的關係會有什麼發展？導演黃朝亮表示，還是得先跟各位賣個關子，《寒單》是一部關於愛，關於贖罪成長、重新出發的故事，請大家明年農曆年一定要進戲院支持。《寒單》將於2019年1月23日晚場起全台賀歲上映。

(時報周刊)