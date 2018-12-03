88歲國寶畫家孫少英 彩筆譜繪台中舊城

2018年12月03日 15:43 中時 王文吉

滿頭白髮的孫少英神采奕奕出席畫展開幕儀式，他對台中火車站情有獨鍾，年輕時畫了多幅速寫水彩。（王文吉攝）

弘文中學校長張輝政（左起）董事長廖勝揮、水彩畫家孫少英及盧安藝術總經理康翠敏等出席畫展開幕儀式。（王文吉攝）

弘文中學學生欣賞「台中舊城」系列畫作。（王文吉攝）

水彩畫家孫少英（右二）贈送畫冊著作，充實弘文中學圖書館館藏。（王文吉攝）

國寶級水彩畫家孫少英高齡88歲，仍維持每年至少作畫100張、出1本書。（王文吉攝）

寫生當成養生！高齡88歲的國寶級水彩畫家孫少英耗時1年完成120餘幅「台中舊城」系列畫作，包括湖心亭、台中車站、柳原教會、萬春宮、第二市場等地標均躍於紙上，其中20幅畫作即日起在弘文中學展出，校方盼透過畫筆帶領師生認識台中的百年建築及歷史人文故事。

「台中意象-孫少英水彩藝術展」3日在弘文中學圖書館開幕，現場展出台中火車站、印象湖心亭、文學館大榕樹、中華路夜市等20幅水彩畫，弘文中學董事長廖勝揮、校長張輝政及盧安藝術總經理康翠敏等出席揭幕儀式。

「不只文以載道，畫也要載道。」滿頭白髮的孫少英神采奕奕出席，他說，他雲遊各地作畫，出了《台灣小鎮》、《台灣傳統手藝》、《荷風蘭韻》、《素描趣味》等書籍，前兩年畫了《台中舊城》，藉由藝術推展台中的觀光，若對人類、社會有貢獻，就是畫以載道。

孫少英也說，他年輕時因工作關係常常來台中，對台中舊城很熟悉，最喜歡巴洛克式建築風格的台中火車站，曾以此為主題畫了很多速寫水彩，因此彩繪台中舊城對他而言，可說得心應手、駕輕就熟。

廖勝揮表示，未來會多多推出藝術美展，讓全校師生欣賞，藉以調養心境、陶冶自己。張輝政也推崇，孫少英將寫生當作養生之道，高齡88歲身體如此硬朗，經常到各地寫生，每年至少作畫100張、出1本書，接此勉勵學子「要培養嗜好專長，不會老人癡呆」。

孫少英出生於山東青島，18歲時因戰亂輾轉來台，復興崗大學美術系畢業的他，曾任職於光啟社及台視美術組季30餘年，60歲退休退休後，定居埔里開啟作畫人生。孫少英以素描紀錄921大地震，之後走畫全台各地，包括阿里山、日月潭、埔里、離島等風光均躍於紙上。

(中時 )