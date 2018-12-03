20歲男歌手4天創作4首歌！超強實力驚呆網友

andy蘇志尹 《Don't Care 》
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中時電子報
／專訪
歌手蘇志尹近期發行最新作品@20，宣告自己滿20歲轉大人。（圖／記者李家穎攝）

20歲歌手蘇志尹近期發行第一張迷你專輯，也是自己的第三張作品，主打歌〈Don't Care〉MV特地到韓國拍攝，主打歌甚至是在4天內生出的4首歌中的其中一首，讓人驚訝的創作實力。

歌手蘇志尹改名再出發，新歌好評不斷。（圖／經紀公司提供）

15歲就以本名蘇一晉開始闖盪星河的蘇志尹，先到了韓國去當練習生，隨後在2015年發行單曲，並離開台灣長期居住在香港，近日他接受《中時電子報》專訪，談到這次的迷你專輯理念，他表示會從很多細節去當創作理念，這次比較特別是公司老闆在回台灣前幾天告訴他，還要交出4首歌不然就不能回家，逼得他只好連夜創作，覺都沒睡最後生出4首歌。

而這4首歌當中，就有兩首歌收錄在這次的迷你專輯中，主打歌〈Don't Care〉是一首輕快的失戀歌曲，蘇志尹說：「失戀不一定要悶悶不樂」也能像這首歌一樣開開心心，就有點像動感版的「分手快樂」。

本次作品走輕快風，與上次作品唱出不同感覺。（圖／經紀公司提供）

20歲換了新藝名的他，被問到改名後有什麼改變嗎？他回答：「我就發了這張迷你專輯了呢！」他也希望明年可以帶來一整張專輯，給喜歡他的粉絲們，更可以勇闖金曲獎，證明一下自己的實力。

另外，這次主打歌也有一個台北快閃活動，這次難得回來台灣久待的他，拉長宣傳期，預計在12月9日舉辦台北街頭快閃活動，將在西門、台北車站、信義新光三越等地點，詳情也將公告在蘇志尹的社群網站。

(中時電子報)

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