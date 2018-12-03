UBA》隊史公開男一級首勝 政大男籃還想贏更多

2018年12月03日 15:57 中時電子報 陳筱琳 ／高雄報導 ／高雄報導

政大外籍生聶歐瑪(左)還在適應台灣比賽的節奏及裁判尺度，一級首戰出賽不到10分鐘五犯離場。(大專體總提供)

107學年UBA大專籃球聯賽公開男一級預賽第二階段，今天起在高雄義守大學體育館點燃戰火，隊史首度挑戰公開男一級的政大男籃隊，第一場比賽就面對上學年四強勁旅高雄師大，政大第1節雖然落後達雙位數分差，但是努力挽回頹勢，經過四節拉鋸，最終政大73：68收下球隊在公開男一級歷史性的第一勝。

政大男籃隊去年成軍，從UBA公開男二級開始打拚，並獲得季軍，得以在今年球季進軍公開男一級，第一場就拿下勝利，教頭陳子威說：「這場勝利真是得來不易，高師大是去年第4名，我們又是一級第一場比賽，球員都有心理壓力，登錄的12人希望他們都有發揮，所幸先發、替補銜接不錯，落後、超前又落後又逆轉勝，也讓我們學到經驗，期許這股氣勢延續到後面比賽。」

政大男籃陣中有位就讀民族系的外籍生聶歐瑪，今天出賽不到10分鐘就5犯畢業，陳子威解釋：「是有預想到聶歐馬會犯滿，畢竟他過去沒打過這樣的比賽，我還是會給他上場機會，讓他可以適應台裁判的尺度以及比賽節奏，目前就是讓他盡量發揮身高優勢、執行最簡單的任務，多多累積經驗值。」

上個賽季在二級奮鬥，本季站上一級舞台，政大後衛田浩說：「等了一年才嘗到一級比賽滋味，心情多少有點興奮，也睽違多時的感到緊張，打起來感覺二級和一級還是有落差，第一場總是最難打的比賽，能夠拿下勝利，對我們來說很重要，接下來一場一場拚，會以7戰全勝回北部這個目標來努力。」

田浩的家人今天也有到現場替他加油，本戰他貢獻12分、7籃板、5助攻，和他同樣畢業自高苑工商的洪楷傑，獲得全隊最高18分，並有6籃板、5抄截，洪楷傑補充：「比較一級和二級比賽，我覺得身體碰撞強度有差，一級每隊都很硬，不過上場就拚就對了，今天也算是打出好的開始。」

(中時電子報)