老將沈智慧爭國民黨立委補選提名 獲工會力挺

前立委沈智慧（右三）日前宣布爭取北區、北屯區立委補選，3日獲得台中市基層工會幹部力挺，展現「奮鬥到底」，爭取黨內提名的決心。（張妍溱攝）

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台中市長當選人盧秀燕選前辭立委，北區、北屯區將於2019年1月26日補選投票；前立委沈智慧日前宣布爭取藍營黨內徵召，3日獲基層工會幹部力挺，展現「奮鬥到底」的決心；沈智慧說，擔任6屆立委，主導許多法案推動及修正，若重返立法院，將為勞工謀福利。

「摩拳擦掌看8年8千億！」沈智慧說，自己做了6屆的專業立委，立法院有些人審預算只看預算，但決算檢視最重要，有審計、研考、主計等3個單位考評，攸關預算怎麼編、錢怎麼花，不能債留子孫要讓人民清楚錢花去哪。

台灣勞工大聯盟工會理事長陳瑞表示，沈智慧很熱心，沒擔任公職期間，與工會、宗教團體密切聯繫，1通電話，服務就到，這次選舉她拜託工會理事長幫忙，推薦函力挺市議員，且每個選區得票數都名列前茅，沈智慧未來若進入立法院，盼修訂人民生計的法令及勞基法。

市議員賴義鍠稱讚沈智慧，擔任過6任立委，專業素養和本質學能紮實，尤其這次9合1選舉，沈智慧積極輔選，帶他拜訪一些艱困選區，讓他贏得這次勝選，所以一定要支持沈智慧「勇於承擔」，參與立委補選。

「新人需摸索，老將身經百戰！」沈智慧稱讚盧秀燕擔任立法委員優質問政，並表示年齡不是問題，需要有經驗、戰力的人，在立法院能立即提出質詢及要求，非翻書找紀錄的實習生；她說，藍營目標5席全上，取得總席次37席，提出釋憲38席只差1席，人選要先通過中常會，她努力爭取，並尊重黨中央決定。

(中時 )

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