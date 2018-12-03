盧秀燕：民進黨敗在自我感覺良好 賴清德最有反省能力

2018年12月03日 18:27 中時 盧金足

台中市長當選人盧秀燕3日在接受電台訪問時表示，這次選舉可以看出新趨勢，台灣人民生活辛苦，選民已經超越藍綠和派系，但民進黨「自我感覺良好」不知民意所在，只會美化數據，掩飾錯誤，行政院長賴清德理解選舉結果，最有反省能力，「其他人還在講五四三」。

盧秀燕今天搭高鐵北上時，在高鐵上巧遇台中市長林佳龍，她特別向林佳龍致意，稱讚林的政治氣度，表示將擇日向他請益市政。

對空汙問題嚴重，「空氣」票化為實質選票，盧秀燕以「台中經驗」觀察，強調差異性實在太大了，民進黨只會美化數字，掩飾錯誤，應該聆聽人民心聲提出對策，這次她主打經濟與空汙，雖然有前環保官員與蔡英文總統來站台，但這些人是來站台不是來台中生活，外地人的經驗，無法體會台中人吸髒空氣，生活在水深火熱之中。

「對台中人沒有說服力，站台無效！」盧秀燕說，蔡總統和前環保署副署長詹順貴這些人不能代替台中人吸髒空氣，只有我們面對它，才能有效處理，但是台中人為何會遭受空汙所苦，原因是台中的電力要去北部支援，已變成常態性，否則台北的電力從何而來？

盧秀燕說，現在高雄空汙和台中一樣雪上加霜，台灣的發電採雞尾酒方式，包括核電、台電、火力及風力發電，其中造成空汙的火力發電，兩年一次換照，地方政府可以管控執照核發，解決全國性能源問題，台中市空汙怎麼來怎麼解決。

「當選不應心喜，人民給我機會，我會好好努力！」盧秀燕表示，兩岸進步才是國家之福，這次她對山手線重新思考，提出捷運優先建設，對不是民進黨候選人當選，支票會不會兌現試了一下，結果蔡總統立刻跳出來說，山手線一定要做

，她很開心，表示未來不會因為政黨不同，施政受影響，山手線與捷運能列入重大建設，兩全其美。

(中時 )