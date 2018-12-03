影》學者：4個女人左右民進黨的未來

2018年12月03日 16:03 中時電子報 張達智

民進黨大敗！ 蔡英文辭黨主席

農委會出手拔官 北農總經理吳音寧下台了！

外界笑稱，柯文哲有4個女人幫他：妻子陳佩琪、柯媽媽何瑞英、市長秘書蔡壁如，以及「學姊」黃瀞瑩。健行科技大學應用外語系副教授陳徵蔚則指出，民進黨也有4個女人：蔡英文、陳菊、吳音寧與高嘉瑜，她們在不同層面左右了民進黨的未來。

政論網站《觀策站》刊出陳徵蔚「民進黨的四個女人」一文。陳徵蔚以「強勢改革的小英」形容蔡英文，他認為蔡執政四平八穩，並沒有陳水扁時代偏激、民粹的色彩。她支持兩性平權，力推非核家園，都具有政策魄力與一貫性。

只是，或許是處女座性格使然，雖然她高喊「謙卑再謙卑」，實際施政時卻有許多執拗、自我感覺良好。從一例一休、年金改革、火力發電、空污爭議、邦交國流失、經濟疲軟、到空汙法管制老舊車輛等爭議，蔡政府並沒有展現太多「謙卑」，反而是強勢施政，導致民意下滑。

陳徵蔚指出，蔡英文的問題，不在於施政方向錯誤，而是「學者治國」的性格，令她雖然堅毅，卻缺乏協調。

而陳菊則是「被韓流打垮的花媽」。陳徵蔚說花媽對高雄的貢獻功不可沒，只是，民眾的好感，終究有收割完的一天。當政治人物在一座城市經營了12年，卻無法讓當地人民感到高雄身為南台灣第一經貿重鎮的驕傲，也無法讓民眾不「北漂」，那麼難怪民心開始思變。

而吳音寧這名「傲慢的高薪實習生」，陳徵蔚認為她引起的爭議大多都屬於地方性，並不足以影響全台灣，也沒有嚴重到要引起全國批判。然而，蔡政府對於吳音寧的無條件力挺，塑造了她「特權」的形象，於是在野黨就有了炒作的材料。

加上她典型的巨蟹座性格，脾氣硬、委屈往肚裡吞、遇事就「神隱」，完全拒絕政治協商與溝通，造成民眾觀感極差。吳音寧被封為「民進黨九合一敗選最大戰犯」或許過於沉重，事實上，吳音寧的「硬頸」、「倨傲」，只是民進黨整體施政形象的縮影而已。

陳徵蔚更說，民進黨的問題，在於中心思想模糊，在於獲得權力後如此快速地變得傲慢，在於它開出了一張張支票，能夠兌現的卻不多。因此，又何須讓幾位女性承擔這一切罪責呢？

(中時電子報)