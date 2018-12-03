洩大陸「低素質日常」 女星認了因台人身分遭嗆：滾出中國

2018年12月03日 16:01 中時電子報 吳品瑤

劉樂妍微博發文。(翻攝自劉樂妍微博)

這幾年將事業、生活重心皆移往中國大陸的女星劉樂妍，身在對岸仍關注故鄉台灣，尤其九合一大選之際，她多次公開支持韓國瑜，甚至隨著韓勝選真的開團，說要帶陸客到高雄「撒錢當大爺」，兼表態挺韓不挺國民黨，順勢讚揚僅有中國共產黨才能帶領人民走向富強之路，沒想到如此心向祖國的她，竟因一則生活小故事，被嗆「滾出中國」？！

劉樂妍中午在微博po文，這次沒推銷旅遊行程，而是大爆大陸部分民眾的壞習慣，直呼「把中國所有的低素質人口都炸出來了」，原來她看了一條大陸民眾帶小孩在廣州白雲機場穿開襠褲隨地便溺的po文，透露對方對這行為非但不知恥，還說：「誰沒有個小時候？中國人哪個不是穿開襠褲長大的？誰沒帶過孩子？」，讓劉樂妍不以為然大呼：「你還真不配代表中國，你只配代表你自己」。

劉樂妍表示，中國大陸多數父母都知道「文明帶小孩」，懂得在公共場所給孩子穿上尿布，也知道若孩子不小心便溺了，不是放任小孩的排泄物留在椅子上、地上任路人踩過，而是必須立刻收拾乾淨，更讓她覺得誇張的是「這裡是機場！ 『國際』機場！」，憤慨之餘，劉樂妍也不經意自曝總有人動不動針對她台灣人的身分，叫她滾出中國，她便藉著這「便溺事件」猛烈回擊：「告訴你，該滾出中國的人還真是你，不是我」。

(中時電子報)