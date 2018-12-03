準嘉義市長黃敏惠 接獲中選會頒發當選證書

2018年12月03日 16:27 中時 廖素慧

第十屆嘉義市長當選人黃敏惠（左五）受頒當選證書，選委會工作人員祝賀。（廖素慧攝）

準嘉義市長黃敏惠（左二）從中選會委員張淑中（左）接過第十屆嘉義市長當選證書，全場掌聲響起，喜氣歡欣。（廖素慧攝）

準嘉義市長黃敏惠3日接受中選會委員張淑中頒發第10屆嘉義市長當選證書，黃敏惠競選總部掌聲響起，全場歡欣喜氣，黃敏惠說，當選是責任的開始，這場選舉贏得很辛苦，但很有意義，象徵市民對她所堅持的「廉能、斷黑金、拚經濟」普世價值的選擇。

中選會委員張淑中由嘉義市選委會主委林建宏陪同，3日上午到黃敏惠競選總部頒發第10屆嘉義市市長當選證書給當選人黃敏惠，並恭賀黃市長高票當選，競總主委胡懋麟、顧問團團長江義雄、國民黨嘉義市黨部主委蔡明顯及競選志工鼓掌喝彩，喜氣洋洋。

黃敏惠表示，當選之後，沒有一刻是為勝選而高興，因為「肩上的擔子更重了」，她了解市民的期待，希望她帶領大家拚有感的經濟，所以她馬不停蹄地奔走，不會辜負市民的期待。

黃敏惠表示，她會實現競選期間提出的政見，文化觀光方面要「打造文化新絲路」這部分會優先做，串連美術館、舊酒廠產創園區、博物館、北門驛、檜意森活村、嘉義舊監獄等文化觀光景點，用本土、創新、開放的思維跟作法，打造嘉義文化新絲路。

(中時 )