盧秀燕：公車10公里免費加碼 車資上限10元

台中市長當選人盧秀燕上任後將實施10公里免費以外的里程數，只收10最上限車資，讓偏遠地區民眾方便搭公車，也鼓勵大家多搭乘大眾公共運輸。（盧金足攝）

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台中市長當選人盧秀燕今天在電台受訪時表示，擴大「公車雙十吃到飽」計畫，延續原本的公車10公里免費，超過10公里後車資上限最多10元，簡化概念鼓勵民眾搭乘。（盧金足翻攝）

在台中市搭公車福利多！新當選的台中市長盧秀燕3日在接受POP Radio主持人黃光芹訪問時表示，她上任後將實施新的10公里免費公車加碼，10公里免費以外的里程數，只收10元最上限車資，讓偏遠地區民眾方便搭公車，也鼓勵大家多搭乘大眾公共運輸。

盧秀燕在訪受時指出，她要從「運量多」與「道路通」的概念出發，在大眾運輸和道路建設基礎上用嶄新的方向，宣示要給台中一個新的美好新交通。

台中市公車在前台中市長胡志強時代，推出公車8公里免費，現任台中市長林佳龍加碼10公里免費，盧秀燕擴大「公車雙十吃到飽」計畫，延續原本的公車10公里免費，超過10公里後車資上限最多10元，簡化概念鼓勵民眾搭乘。

盧秀燕指出，台中市民很在意的交通，多數市民也表達對交通現狀不滿意，她推出的「雙十公車吃到飽」，維持公車10公里免費，以人次補貼方式進一步提升公車服務品質，讓市民、公車業者、政府之間達成三贏。

此外，超過10公里，離就學或離市區較遠的學子和民眾，一日最多也只會多收10元，減輕大家的交通成本負擔，提升運量就可建置更綿密的公車路網和增加班次。

(中時 )

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