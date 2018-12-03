7級強震狂搖僅2房塌 阿拉斯加法規這樣管

2018年12月03日 16:34 中時電子報 吳映璠

美國阿拉斯加地區上月30日經歷7級大地震，大馬路斷裂成好幾塊的畫面令人震驚，迄今為止該地區仍遭受上千起大小餘震狂搖，儘管如此，當地地震災情卻相當輕微，警方僅接獲2起房屋倒塌、4起火警消息，專家指損失不嚴重全有賴當地嚴格的建築法令規範。

阿拉斯加上月30日發生7級強震，主要道路毀損嚴重，不過迄今未傳出任何傷亡，當地也僅2房倒塌，災情輕微。

阿拉斯加道路斷成大小碎片的模樣至今深入人心。上月30日上午8點30分左右，阿拉斯加南部距離首府安克拉治不遠地區發生規模7級大地震，儘管當地人早已對地震習以為常，不過地震搖晃之劇烈，仍讓老一輩人直呼「好害怕」。

阿拉斯加7級強震造成主要聯外道路斷裂。（圖／美聯社）

地震強烈搖晃，讓主要聯外道路瞬間斷成好幾節，樹木倒塌、超市架上商品散落一地，不過除此之外，並無特別災情，迄今當地市政府僅接獲4起火警、2起房舍倒塌報案。

阿拉斯加7級強震造成主要聯外道路斷裂。（圖／美聯社）

阿拉斯加7級強震造成主要聯外道路斷裂。（圖／路透社）

地震規模不小，為什麼災情卻如此少？除了震央較深、且阿拉斯加人口密度較低等因素外，當地嚴格的建築法令規範是主因。紐約時報（The New York Times）引述自阿拉斯加大學土木工程系教授楊（Joey Yang），指出自1964年超級大地震以來，阿拉斯加早對地震有所準備，政府單位嚴格把關建築物建造流程，建商也必須經過嚴苛標準才能在這裡蓋房子。

國家地理雜誌（National Geographic）引述自美國地質調查所地球物理學者卡魯索（Paul Caruso）：「嚴格的建築法規將地震災害降到最低。」

阿拉斯加位處太平洋板塊與北美洲板塊交界地帶，板塊運動頻繁，導致這個區域每年都有大大小小的地震發生，1964年更發生9.2級超強地震，強震及伴隨而來的的海嘯總共奪走131條人命，房舍毀損嚴重，沿海村落更是直接浸泡在海裡，災情慘重，讓老一輩阿拉斯加居民仍記憶猶新。

(中時電子報)